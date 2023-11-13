Haber: Mert Osman Erman

Bir Uganda askeri mahkemesi, Mayıs ayında İslamcı savaşçıların Somali'deki Afrika Birliği üssüne saldırmasıyla iki subayın suçlu olduğuna hükmetti.

Albay Deo Akiki ve Yarbay John Oluka, başkent Mogadişu'nun güneyinde Bulo Marer'de al-Shabab tarafından saldırıya uğradıktan sonra kaçtılar.

Yetkililere göre en az 50 Uganda askeri öldü.

Uganda, Somali hükümetinin al-Shabab ile mücadelesine yardımcı olan Afrika Birliği gücünün bir parçası.

Bulo Marer'deki saldırı, al-Shabab'a karşı yeni bir saldırı başlatıldığından bu yana Atmis gücü için en ölümcül olanlarından biriydi.

Uganda'nın Devlet Başkanı Yoweri Museveni, ordusunu tepki gösterdi.

Mogadişu'da oturan Uganda askeri mahkemesi, subayların yaklaşan bir saldırıdan haberdar edildiğini, ancak bunu caydırmak için harekete geçmediklerini duydu.

Al-Shabab'ın silahlı adamları üsse saldırdığında, askerlerini toparlayamadılar ve başka bir üsse kaçtılar.

Her iki subay da ordudan atıldı.

Dört astsubay da askeri teçhizatı koruyamamaktan suçlu bulundu.

2007'de Somali'ye gönderilen 19,000 kişilik Afrika Birliği gücü, al-Shabab'ı birçok şehirden çıkarmaya yardımcı oldu.

Güvenlik sorumluluklarını Somali hükümet kuvvetlerine devretmeye ve gelecek yıl ülkeden ayrılmaya hazırlanıyor.

Ancak al-Shabab'a karşı yapılan saldırı durdu ve grup ülkenin birçok kırsal bölgesini hâlâ kontrol ediyor.