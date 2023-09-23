Haber: Duha Sena Oskay

Ergenlik çağındaki kızına, taşıdığı bebeği aldırmak için hap veren ve fetüsü yakıp saklamasına yardım eden anne, iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

42 yaşındaki Jessica Burgess, Temmuz ayında eyalette yasa dışı olan insan kalıntılarını tahrif etmek, yalan beyanda bulunmak ve en az 20 haftalık gebelikten sonra kürtaj yaptırmak suçlarını kabul etmişti. Madison İlçesi Bölge Hakimi Mark Johnson, Cuma günü onu her suç için bir yıl hapse mahkûm etti; ilk ikisi aynı anda yargılanacak. Kürtaj sayımına ilişkin cezanın ilk iki cezadan sonra uygulanmasına karar verildi, bu da iki yıl hapis cezası anlamına geliyordu.

Çevrimiçi mahkeme kayıtları, hakimin onu şartlı tahliyeye uygun bulmadığını gösteriyor. Norfolk, Nebraska'dan Burgess, savunma duruşmasında o zamanlar 17 yaşında olan kızının hamileliğini sonlandırmasına yardım ettiğini itiraf etti. Savunmasının bir parçası olarak, başka bir kişinin ölümünün gizlenmesi ve lisanslı bir doktor dışında biri tarafından kürtaj yapılması yönündeki suçlamalar reddedildi.

Şu anda 19 yaşında olan kızı Celeste Burgess, fetüsü yakıp gömme suçundan Temmuz ayında 90 gün hapis ve iki yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Gencin üçüncü trimesterine kadar yapılan kürtaj, o dönemde 20. gebelik haftasından sonra kürtajı yasaklayan Nebraska yasasını ihlal ediyordu. Yetkililer, Jessica Burgess'in kürtaj haplarını internetten sipariş ettiğini ve 2022 baharında bunları kızına verdiğini söyledi.

Tutuklama beyanına göre Norfolk polisi bir ihbar üzerine kürtajla ilgili soruşturma başlattı. Polis , ikili arasındaki Facebook mesajlarına erişim sağlamak için arama emri çıkardı ; savcılar, kadınların hamileliği sonlandırmayı ve delilleri yok etmeyi tartıştığını söyledi. Polis daha sonra Norfolk'un kuzeyindeki bir tarlada gömülü yanmış cenin kalıntılarını buldu.