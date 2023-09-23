Haber: Duha Sena Oskay

ABD'nin 'sahibi' olan çoğu kişiye sorduğunuzda, New York merkezli küçük bir şirketten bahsetmeleri pek olası değildir.

Ancak Cede and Company adlı bir finans kuruluşunun ülkedeki tüm gerçek gücü elinde tuttuğuna ve onu gerçekten yöneten kişi olduğuna inananlar da var . Kuruluşun 54 trilyon dolar gibi şaşırtıcı bir değere sahip varlığa sahip olduğu ve ABD'de ihraç edilen tüm hisselerin %83'üne sahip olması sayesinde bu rakamları elde edebildiği bildiriliyor.

Bunun nedeni, özel yatırımcıların aslında sahip olduklarına inandıkları hisse senetlerine sahip olmamalarıdır.Bunun yerine, tamamı Cede ve Company'ye ulaşan karmaşık bir haklar zincirinin parçası olan sözleşmeden doğan haklara sahipler.

Bu şu şekilde ayrılıyor: The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), National Securities Clearing Corporation ve Sabit Gelir Takas Şirketi gibi birbirine bağlı bir dizi hizmet, ABD'deki tüm hisse senedi alım satımını denetlemektedir. Ve bunların hepsi 1996 yılında kurulan Cede'nin çatı şirketi altında yer alıyor.

Depository Trust Company (DTC), menkul kıymetler için özel bir banka ve DTCC'nin bir yan kuruluşudur. ABD'deki diğer tüm finans kuruluşları, bankacılar ve aracı kurumlar DTC'ye üyelik sağlamakla yükümlüdür.

DTC'ye, tıpkı Federal Rezerv gibi, ulusal sorumluluk verilmiştir ve her ABD bankası ve aracı kurum için tüm hisse senedi ve kağıt menkul kıymetleri işler.

Hisse senedi ve tahvil sertifikalarının çoğunluğunu fiziksel olarak kendi adına tuttuğu için DTC, ABD'deki her kağıt varlık işlemi üzerinde mutlak kontrole sahiptir. O halde çok az kişi gerçekten hisse senedi sahipliği sertifikasına sahiptir, çünkü çoğu kişi bu işi komisyoncularına yaptırır.

Daily Star'ın haberine göre, DTCC kamuoyu önünde pek konuşmaz ancak DTC'den Jim McNeff, finans muhabiri Anthony Wayne ile konuştu ve DTC'nin ABD borsasını yönetme konusundaki yönetiminin ne kadar yanılmaz olduğunu açıkladı . "Pazartesi günü 535 milyon, Salı günü ise 400 milyon işlem gerçekleşti.

Ancak gazetecinin iddiaları hiçbir zaman kanıtlanamadı. Bazı ABD vatandaşları Cede hakkında kendi çıkarımlarına varıyor ve bunun büyük bir komplo teorisinin parçası olduğuna inanıyor , hatta biri onu 'İlluminati'ye benzetiyor.