KT-Eğlence sektörünün en başarılı isimlerinden bir tanesisiniz. Sizce eğlence sektöründe başarı için en kritik unsurları neler görüyorsunuz ?

Eğlence sektöründe başarı için en kritik unsurlar kesinlikle eğlence sektörünü doğru biliyor olmak, insan ilişkilerinin kuvvetli ve güven teşkil ediyor olması… Misafirlerin size ve işletmenize güven duyması çok önemli. Misafirler rahat bir şekilde eğleneceğini ve hiçbir şekilde maddi manevi sorun yaşamayacağını bildiği işletmeleri tercih ettiği herkes tarafından bilinir. İş bilgisine gelecek olursak da en değerli unsur tecrübe. Bizim sektörümüzdeki işi uygulamada bitiyor. Kalem kağıt alınarak bilinecek bir sektör değil malesef.

KT-Ülkemizde yaşanan en büyük sorun markalaşamama. Bunu başaran biri olarak, itibarlı bir marka olmak ve kalabilmek için sizce neler yapılmalı?

Markalaşma bir kurumun kendine has oluşturduğu vizyon, isim, renk, şekil ve tasarımların bütününün, tek bir amaca hizmet etmesi ile birlikte müşteride oluşturduğu kimlik algısıdır. İyi bir reklam ve duruşundan şaşmamak bir markayı markalaşma yoluna götürecektir.

KT-Bu mesleğin en keyifli yanı nedir?

Bu mesleğin en keyifli kısmı günün sonunda mekan içerisine girdiğinde gördüğün ambiyans kesinlikle. Senin oluşturduğun, aylarca emek verdiğin bir işte misafirlerin eğlenmesi ve o masadaki sohbetlerin keyfini gördüğünde ‘’Tamam’’ diyorsun. Bu hazzı ve mutluluğu anlatmak mümkün değil.

KT-Şuan büyük bir projeye imza atıyorsunuz. Birçok ünlü ismin daha açılmadan reklamlarını yapmaya başladığı bu projeden bize biraz bahseder misiniz? Bu sene bizi nasıl mekan bekliyor?

Zaru Yalıkavak :) Gerçekten içime sinen bir mekan oldu. Bohem bir meze bar yaptık. Beach ve restaurantta birbirinden keyifli yemek ve içeceklerin olduğu harika bir yer. Konumu, konsepti ve fiyat politikasının herkesi memnun edeceğini düşünüyorum.

KT-Sayısız mekan açtınız, sayısız promoter ekipleri ve sanatçılarla çalıştınız. Mekanlarınızda görüyoruz ki kusursuz bir akış sağlıyorsunuz. Mekanlarınızı kurulurken işbirliği yaptığınız markaları ve isimleri neye göre tekliflerde bulunuyorsunuz? Erkan Kara’nın bu başarısındaki sırrı nedir?

Markaları kesinlikle konsepte ve müzik tarzına uygun seçiyorum. Elektronik müzik yapıyorsak elektronik müzik promoter ekipleriyle, sanatçılarıyla ilerlemeye çalışıyorum mesela… Seçtiğimiz her ismi özenle inceleyip yaptıkları iş kalitesine göre tekliflerde bulunuyorum. Şu zamana kadar hep en iyi isimlerle ilerlediğim için kendimi şanslı hissediyorum.

KT-Kurduğunuz işler daha çok global ünlü markalar gibi bir ruha sahip. Dünya’daki gelişmeleri yakından takip ettiğiniz herkes tarafından bilinir. Peki, yaptığınız işlerde dünyayı değiştirmek istediniz mi? Eğer öyleyse amaçladığınız değişim ne oldu? İşinizin insanların hangi problemlerine çözüm getirmesini isterdiniz?

Dünyadaki işleri takip etmem de ki en öncelikle sebep yapılan işlerin çok profesyonel oluşu. Bizim ülkemizde çok iyi işler var, evet. Fakat biz de biraz işler ikili ilişkiler üzerine ilerliyor. ‘’Çevresi varsa gelsin yapsın’’ mantığı bana hiç uygun değil. Birçok bu tarz markalar gördük ve işin sonunda iş bilgisinin, vizyonun ne kadar önemli olduğunu, bunlar olmayınca bir mekanın olamayacağını da. Çünkü artık misafirlerimiz gerçekten iyi bir yemeği, iyi müziği, iyi kokteyli çok iyi biliyor. O yüzden dünyayı takip etmemdeki sebep de bu. Dünyada vizyon sahibi bir mekan hiçbir zaman boş kalmıyor. Ben de bunu Türkiye’de yapan sayılı isimlerden bir tanesiyim. İsterim ki yaptığımız işler dünyada duyulsun :)

KT-Bir girişimci başarılı olmak için neleri bilmesi gerekir? Genç yeteneklere tavsiyeleriniz nelerdir?

Sabır, çok çalışmak, dünya vizyonunu eksiksiz takip etmek. Eğer bu üçünü yaparsanız gerçekten geri dönüşler size harika olacaktır. Bir işe başladığınızda hemen saygı görmeyi, dünyanın en iyisini yapıcağınızı düşünmeyin. Saygıyı kazanmak için sabredin, çok çalışın ki iş bilgisiyle eksiksiz bir iş çıkarın, dünya vizyonunu takip edin ki her zaman bir adım önde olun.

KT-Bu özel ve güzel röportaj için çok teşekkür ediyorum Erkan'cığım,başarılarının devamını diliyorum.

Ben çok teşekkür ederim Kıvanç'cığım bana fırsatı tanıdığın için çok sağolasın...

Saygılarımla.

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...