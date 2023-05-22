Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor’u ağırladı. Önemli 3 puanı almayı başaran Galatasaray önümüzdeki hafta şampiyonluğunu da ilan edebilir. Icardı‘nin 13. ve 63. dakikalarında enfes golleriyle hem maçın skorunu hem de şampiyonluğun ayak seslerini belirledi.

Gollerden sonraki atmosferi anlatmaya ise kelimeler yetmez. Torreira’nın her maçtaki mücadelesi ise göz kamaştırıyor, taraftarında dediği gibi atom karınca müthiş performans. Taraftarlar maçın başlangıç ve bitiş dakikasından itibaren futbolculara destekleriyle kenetlenmiş, adeta takımla birlikte mücadele verdiler. Maçın 45+1. dakikasında Sivasspor’lu oyuncu R.Yalçın, 55.dakikasında Galatasaray’da D.Mertens sarı kart gören oyuncu oldu. Okan Buruk maç sonu yorumlarında MKE Ankaragücü maçına odaklandığını maçı kazanıp işi bitirmek istediğini belirtti.