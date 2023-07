Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen ve Vigor Kültür Sanat tarafından organize edilen N1 Organizasyon Danışmanlık Bircan Sılan tarafından Basın Pr işleri hazırlanan 2.Gemlik Film Festivaline katıldım. Bunca yıldır festivallere katıldım ama bu kadar ultra profesyonelce hazırlanmış bir etkinlik görmedim inanınki. Sahnesinden ulaşımına, teknik ekibinden sahne önü ve sahne arkası tüm çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Gelelim 4 gün boyunca Festivalde neler yaşadık;

2. GEMLİK FİLM FESTİVALİ’NİN AÇILIŞINI CEZMİ BASKIN VE GONCA VUSLATERİ YAPTI

CEZMİ BASKIN: KÜÇÜK ROLLER UFUK AÇAR, BAŞROL KADAR ÖNEMLİDİR

GONCA VUSLATERİ: MERAL OKAY KARİYERİMİN BAŞLANGICIDIR

Gemlik Belediyesi tarafından, Eşref Kolçak anısına bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Gemlik Film Festivali büyük coşkuyla başladı. Zeytindalı Meydanı’nda festival boyunca ziyaretçilere açık olacak ‘’Cumhuriyet’in 100. Yılında Sinema Teknolojileri Sergisi’’nin açılışına; Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, jüri üyeleri Ezel Akay, Güven Kıraç, Eyüp Boz, Yiğit Güralp, festival konukları Burcu Kara, Serdar Akar, Erkan Can, Gonca Vuslateri ve Cezmi Baskın, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç katıldı. Açılışı yapan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ‘’Eşref Kolçak anısına düzenlediğimiz 2.Gemlik Film Festivalimiz hepimize hayırlı olsun. "Cumhuriyetin 100. Yılında Sinema Teknolojileri Sergisi" dört gün boyunca açık olacak. Festivalde emeği geçen ekip arkadaşlarıma, tüm emekçilere, katkı sunan ve destek veren tüm sanatçılara teşekkür ederim. Üstüne ekleyerek festivalimizi geleneksel hale getirmek istiyoruz. Gemlik halkına festivale sahip çıktıkları için ayrıca teşekkür ediyorum.’’ dedi. İlk gün programı, Zeytindalı Meydanı’nda gerçekleşen‘’Beynelmilel’’ filminin gösterimiyle devam etti. Film sonrası, Cezmi Baskın ve Gonca Vuslateri’ye, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve oyuncu Burcu Kara tarafından ‘’Sevgi Ödülü’’ ve Gemlik’in simgelerinden zeytin fidesi takdim edildi. Sertaslan, ‘’Ömrünü sanat uğruna tüketen sanatçılarımıza sevgi ödülü vermek istedik. Sevgiden bahsedebiliyor olmak kıymetli.’’ dedi. Gemlikli olan oyuncu Burcu Kara ise ‘’Bir Gemlikli olarak burada olmak çok güzel. Böyle sanata düşkün bir yerde olmaktan çok mutluyum.’’ dedi. Cezmi Baskın ve Gonca Vuslateri, ödül töreni sonrası, Başak Koç moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Gemliklilerle buluştu. Etkinlik alanını dolduran yüzlerce katılımcının oluşturduğu kalabalık, Baskın ve Vuslateri’ye büyük ilgi gösterdi. Cezmi Baskın ‘’Sevgisiz bir dünyada yaşadığımız kesin. Bizim avantajımız sevdiğimiz işi, sevdiğimiz insanlarla, sevdiğimiz biçimde yapmak. O yüzden bu sevgi benim açımdan sonsuza kadar sürecek. Biz hayatımızda yüzlerce rol oynadık ve hepsi bizim için baş tacı karakterlerdi ama bunların üzerimize yapışması bizi çok hırpalıyor.’’ dedi. Dijitalleşme ile ilgili görüşlerini de paylaşan Baskın, ‘’Dijitalleşme denen bir hikayenin içindeyiz. Sanatımızı ne kadar etkiledi ya da etkilemedi hala tartışıyoruz. İnsan ilişkileri, insanlara ulaşma konusunda faydaları oldu. Sosyal medya gibi… Ama bu arada insanların telefonlarıyla olan aşklarına engel olamadı.’’ dedi. ‘’Beynelmilel’’ filminin kendisi için öneminden de söz eden Baskın, ‘’Beynelmilel’’ filmi, şimdiye kadar oynadığım filmler arasında benim için birinci sırada. Benim için prestij filmidir. O dönemin filmleri daha acılı kanlı, sertli filmlerdi ama bu filmin özelliği; yumuşak ve zekice kurgulanmış bir müzik ve senaryo içermesiydi. Böyle filmler insanı düşünmeye sevk ediyor. Hindistan’da ödül aldı. Demek ki onlara da dokundu.’’ dedi. Oyunculukta herkesin bir metodu olduğunu belirten sanatçı ‘’Ben gözlemciliği, insanların içine bakmayı, düşüncelerini tahmin etmeyi seviyorum. Bütün herkes benim laboratuvarımda. Kalbimde ve heybemde insan biriktiriyorum, duygu biriktiriyorum. Sonra bu duyguları yan yana sıraladığımda, rol dediğimiz büyük sınav başarılıyor.’’ dedi. Her rolün kendisi için önemli olduğunu belirten sanatçı ‘’Hayat o kadar büyük bir mozaik ki hangi birini seçeyim. Her rol benim için önemlidir. Ben küçük rolleri de kabul ediyorum. Küçücük roller ufuklar açar.’’ dedi. Baskın kısa filmlerin önemine vurgu yaparak ‘’Kısa filmler sinemanın şiiridir. Kısa film 5 dakikada bir roman kadar etkilidir. Küçük roller de iyi oynanır ve iyi tahlil edilirse bence başrol kadar önemlidir.’’ dedi.

Gonca Vuslateri: ‘’Meral Okay kariyerimin başlangıcının, başlangıcıdır benim için. Arkadaşımdan numarasını çalıp cesaretimi toplayıp aramıştım. Meral Hanım’ın odasından içeri girdim ve ellerimi yiyordum. Bana baktı ve ‘’Ellerini yeme ve şu saçına başına düzen ver.’’ dedi. Bir daha kontağımız kesilmedi. Bana istediğim an ona ulaşma imkanı verdi, ben de onu suistimal etmedim. Normalde bu tür cesarette bulunamam ama bununla gurur duyuyorum.’’ dedi. Vuslateri, Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı karakterlerle ilgili ise ‘’Eylem karakteri çok sevildi, Vasfiye Teyze ile ünlü oldum. Her yere sızdı, her kapıdan içeri girdi ve her girdiği evde tanıdık buldu kendine.’’ dedi. Vuslateri, oyunculuk eğitiminin öneminden söz ederken duygularını ‘’Oyunculuğa her zaman naif ve duygusal bir yerden bakamadım. Asker çocuğuyum aynı eğitimin farklı katı versiyonunu konservatuvarda gördüm. Çok terledim, çok ustadan fırça yedim ama çok da değdi. Her meslek böyledir usta çırak ilişkisi vardır. Kafama vura vura yetiştiren hocalarım, şimdi kafama vura vura beni düştüğüm yerden kaldırır haldeler. O eğitilmem içindir bilirim.’’ diyerek ifade etti.

İlk gün programı Türk Halk Müziği’nin değerli isimlerinden Hüseyin Turan’ın konseriyle sona erdi. Bu festival ‘’Türkiye’nin yüz akı festivallerinden birisi.’’ diyen Turan’ın şarkılarına, meydanı dolduran binlerce Gemlikli hep bir ağızdan eşlik etti.

FESTİVALİN 2.GÜNÜNDE TİMUR ACAR GEMLİKLİLERLE BULUŞTU

TİMUR ACAR: MERVE DİZDAR İLE GURUR DUYUYORUZ

‘’Sinema halktan koparıldı’’

GEMLİK’TE ‘’BARABAR’’ COŞKUSU

Gemlik Belediyesi tarafından, Eşref Kolçak anısına bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Gemlik Film Festivali, ikinci gününde de büyük coşkuyla devam etti. Timur Acar, Gemliklilerle söyleşide buluştu. Zeytindalı Meydanı’nda, Kısa Film Yarışması finalist filmlerinin ve ‘’Aile Arasında’’ filminin gösterimi sonrası Timur Acar, Başak Koç moderatörlüğündeki söyleşide yüzlerce Gemlikliyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Söyleşi öncesi Acar’a teşekkür plaketini ve Gemlik’in simgesi zeytin fidesini takdim eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ‘’ Bizler bu coğrafyanın kan, ter gözyaşıyla harmanlanmış evlatlarıyız. Tek dileğimiz birlik olmak, beraberce saygı ve sevgiyle yaşamak. Yaptığımız her etkinlik, her faaliyet bu hayale hizmet etmekte. Doğru yolda yürüdüğümüzü biliyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Sevgili Timur Acar'a bizi bu gecede yalnız bırakmadığı için teşekkür ederim.’’ dedi. Keyifli sohbette şarkı da söyleyen Timur Acar Cannes Film Festivali’nde ‘’En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’’nü alan Merve Dizdar ile ilgili övgü dolu sözler söyledi. Acar, ‘’Arkadaşımız Merve Dizdar’ı Cannes’da görmek, o ödülü alması bile çok acayip duygular yaşatıyor hepimize. Kıvanç duyuyoruz. Sevinmeyi de bilmek lazım. Çok değerli bir insan Merve, çok da seviyorum. Nuri Bilge Ceylan da çok önemli yönetmenlerimizden biri. O değerleri orada görmek, başarıyor olmak güzel. Çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Mesleğimizi besleyici değerlerimiz var. Hepimizin dedeleri bu vatan için savaşmış. Buradan çok güzel yolculuklar ve hikayeler çıkıyor. Böyle başarılarla taçlanması da gurur veriyor.’’ dedi. Dijitalleşmeyle birlikte sinema filmlerinin sinema salonlarında gösteriminin azalmasıyla ilgili de düşüncelerini ifade eden oyuncu ‘’Maalesef sinema salonları halktan koparıldı ve AVM’lerin içine yerleştirildi. Bunun için çok da bir şey yapmadık ve AVM’lerin yapılmasını izledik. Üstüne pandemi oldu. Çok fazla uzun süreceğini düşünmüyorum bunun. Yeni başlangıçlar yapan arkadaşlarımız var, bazı filmlerle geri döneceğine inanıyorum. Sinema halktan koparılan sanat dalı olmamalı. Dijitalleşme ne kadar olursa olsun beyaz perde bambaşka. Geri dönüş olacaktır. Güzel olan bu. İnsanların sinemaya yeniden geri döneceğini düşünüyorum. Herkes dijital platformlarla kilitlendi kaldı ama bunun biteceğini düşünüyorum. Biz yine sinemalarda baş başa kalacağız.’’ dedi. ‘’Her insanın kendine dair dertleri, hayata bakışı ve kriterleri var. Benim derdim mutlu şekilde yaşamak.’’ diyen Timur Acar, fenomen olan “”Çakallarla Dans” filmindeki repliğinin hatırlatılması üzerine ‘’Hastasıyız dedenin bu kadar yayılacağını ben de bilmiyordum. Yolda görünce, gecenin yarısı arkamdan ‘’Hastasıyız dede!’’ diye bağırıyorlar. Çekim esnasında çıktı, ondan sonra başka yerlere gitti. İnsanlar açısından öyle anılmak benim için hoş bir şey.’’ dedi. İlk gün programı,’’Barabar’’ın verdiği coşkulu konserle sona erdi. Konserde, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve Erkan Can ‘‘’Barabar’’ ekibine zeytin fideleri takdim etti. Sertaslan ve Can, grupla “Magosa Limanı”nı da söyleyip dinleyicileri mest etti. Grubun şarkılarına, meydanı dolduran binlerce Gemlikli hep bir ağızdan eşlik etti.

İkinci gün ayrıca, Umurbey Meydanı’nda ‘’Bir Yudum Sevgi’’ filminin gösterimi yapıldı. Film gösterimlerine Gemlikliler yoğun katılım gösterdi.

FESTİVALİN 3.GÜNÜNDE USTA SİNEMACILAR GEMLİK’TE BULUŞTU

DİZİ VE SİNEMA DÜNYASINDA KADININ YERİ TARTIŞILDI ‘’SİNEMA İYİ Kİ VAR’’

HALE SOYGAZİ: BÜTÜN KADIN ROLLERİ KLİŞE

Gemlik Belediyesi tarafından, Eşref Kolçak anısına bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Gemlik Film Festivali, üçüncü gününde de büyük coşkuyla devam etti. Festivalde, Kısa Film Yarışması ‘nda dereceye giren filmleri değerlendiren jüri, Gemliklilerle keyifli sohbette buluştu. Zeytindalı Meydanı’nda, Başak Koç moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Jüri Başkanı Hale Soygazi, jüri üyeleri Ezel Akay, Güven Kıraç, Yiğit Güralp ve Eyüp Boz soruları cevapladı. Zeytindalı Meydanı’nda, Kısa Film Yarışması finalist filmlerinin gösterimi sonrası başlayan sohbete Gemlikliler büyük ilgi gösterdi. Kısa Film Yarışması jüri başkanı Hale Soygazi başvuran filmleri çok beğendiklerini söyleyerek ‘’Kısa filmleri çok severim. Kısa filmler, sanatçı duyarlılığı ve zanaatkarlığı isteyen işler. Uzun metrajdan daha zor bence. Sinemacıların mesleğe giriş yolu.’’ dedi.

‘’Bütün kadın rolleri klişe’’

Sinemada ve dizilerde kadın erkek eşitliği sorusu üzerine Soygazi, dizilerin belli formatı ve hikaye kalıbı olduğunu belirterek ‘’Bütün kadın rolleri klişe. Hikayeleri yok. Yansımıyor. Hepsi birbirinin aynı.’’ dedi. Soygazi, sinemada prodüktörlerin genelde erkek olduğunu ifade etti ve ‘’Kadın prodüktörler bizim sinemamızda çok fazla değil. Çoğunluk erkektir. Dünyada da öyle. Filmler de erkek kahraman üzerinden gidiyor. Kadın da o kahramanın eşi oluyor. Sinemamızda 90’larda kadın furyası filmleri oldu. Atıf Yılmaz’ın filmleri oldu. Şu an özellikle kadın filmleri yok. Kadın filmleri olmadığı gibi, kadının çok çeşitli anlatıldığını da düşünmüyorum. Yine klasik rollerde maalesef. Kadın sinemacılar ve senaristler arttı ve bu bizim sinemamız için gelişim. Kadınlar klişe halinde sunulduğunda bu zenginlik kazandırmıyor sinemamıza. Yeni sinemacılar belki böyle şeyler yapabilir. Kadın haklarından söz ediyoruz, mücadele ediyoruz. Öyle bir noktaya geldik ki… Eşitsizlik, ayrımla mücadele derken şimdi galiba kadınların insan hakları mücadelesi olacak.’’ dedi. Jüri üyesi ve yönetmen Ezel Akay kısa filmlerin gişe kaygısından uzak yapılan bir sanat dalı olduğunu söyledi. Akay, ‘’Gençlerin dünyayı nasıl algıladıklarını görmek için çok önemli. Sosyologların izlemesi lazım. Bu festivaldeki filmler bana, aileyle herkesin başının dertte olduğunu gösterdi. Filmlere ve hikayelere bakarak toplumun ne durumda olduğunu anlamak mümkün.’’ dedi. Sektörde kadın erkek dengesi ile ilgili Akay ise ‘’Özellikle dizilerine baktığımızda kadın senaristler ve kadın yönetmenler var. Sektörümüzü dönüştüren muazzam bir dizi sektörü var. Bir filme baktığınızda kadının yönettiğini anlamanız mümkün. Kadın yönetmenlerin filmini takip etmeye çalışın. Kadınların özgürleşmesi, dünyanın zenginleşmesi demek. Kadınların erkeklerle aynı alanda var olması kültürel ve sosyolojik zenginliği sağlar.’’ dedi. Oyuncu Güven Kıraç, kısa filmlerin uzun metraj için geçiş yolu olduğunu belirtti ve ‘’Ömrü boyunca yalnızca kısa filmler çekenler de var. Hayatını kısa filmler yapmak üzerine adamış Sinema yolculuğunu bu kulvardan götürenler var. Sinema hangi metrajda olursa olsun sinemadır. Sinema iyi ki var.’’ dedi. Kıraç ‘’Kadın ve erkek meselesinin binlerce yıldır ayrı ayrı konuşulması bana çok abes ve tuhaf geliyor. Çok ağır geliyor aslında. Ar duyuyorum bundan.’’ dedi. Yapımcı ve görüntü yönetmeni Eyüp Boz ise kısa filmlerin özgürlük sağlayan bir alan olduğunu belirterek ‘’Kısıtlı zaman imkanıyla derdinizi anlatmak zorundasınız kısa filmlerde. Çok da özgürlük sağlayan bir şey kısa film çekmek. Kendi dünyanızı çok rahat yansıtabileceğiniz bir film türü.’’ dedi. Boz ayrıca, dizilerde güçlü kadın karakterlerin istenmediğini söyledi ve ‘’Buna yönelik işler yapılıyor. Kadınlar gittikçe daha cesur işlerin içine girdiler. Reyting alan işlerin çoğunun yönetmeni kadın yönetmenler.’’ dedi. Senarist Yiğit Güralp ise ‘’İyi fikirler, iyi işlenmemiş oluyor bazen uzun metrajda. Kısa filmler, meselesini çok derli toplu anlatabiliyor. Böyle bir yanı var.’’ dedi. Söyleşi sonrası Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, jüri üyelerine zeytin fidanı takdim ederek ‘’Gemlik’te hep beraber sevgiyi, barışı ve umudu büyütmeye devam ediyoruz. Bu akşam bize eşlik eden tüm kıymetli sanatçılarımıza teşekkür ederim. İyi ki geldiniz.’’ dedi.

Hakan Meriçliler ‘’Tanju Okan’’ ile Sahnede

Jürinin söyleşisi sonrası Hakan Meriçliler, ‘’Tanju Okan’’ın ilk kez sahneye taşındığı ‘’Yıl 1974 – Tanju Okan Şarkıları’’ ile sahne aldı. Yazan, yöneten, sahneleyen, söyleyen ve anlatan olarak Hakan Meriçliler imzası taşıyan etkinlikte Gemlikliler, unutulmaz bir yolculuğa çıktı. Tanju Okan’ın dillerden düşmeyen şarkılarını; eşsiz yorumuyla zamansızlığını her dönemde koruyan, ayrılık ve sevda şarkılarını, canlı performansla piyanist Berktay Akyıldız eşliğinde seslendirdi. Şarkıların yanı sıra Tanju Okan’ın anıları, dönüm noktaları, aşkları, mutlulukları, hüzünleri, hayal kırıklıkları samimi bir dille anlatı olarak sahneye taşındı. Hakan Meriçliler’in seslendirdiği ve Tanju Okan’ın unutulmazları arasında yer alan ‘’Öyle Sarhoş Olsam ki’’, ‘’Kaderim’’, ‘’Dostlarım’’, ‘’Var mısın İçelim?’’, ‘’Seni Hayatımca Sevdim’’, ‘’Hasret’’, ‘’Bilsem ki’’, ‘’Kadınım’’, ‘’Deniz ve Mehtap’’, ‘’Deli Gibi Sevdim’’ şarkılarını Gemlikliler hep bir ağızdan söyledi. Hakan Meriçliler’in ardından Gemlikliler ‘’Dedemin İnsanları’’ filmini Zeytindalı Meydanı’nda izledi. Üçüncü gün ayrıca, Kumla Meydanı’nda ‘’Neredesin Firuze’’ filminin gösterimi yapıldı. Film gösterimlerine Gemlikliler yoğun katılım gösterdi.

GEMLİK FİLM FESTİVALİ’NDE ÖDÜL GECESİ

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ediz Hun’a ‘’Eşref Kolçak Onur Ödülü’’ takdim edilirken, Meral Çetinkaya, Cihat Tamer, Ahmet Mekin ve Celile Toyon’a ‘’Sinemaya Emek Ödülleri’’ verildi. Törende, festival kapsamında düzenlenen Kısa Film Yarışması’nın kazananları da açıklandı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan öncülüğünde Eşref Kolçak anısına ikincisi düzenlenen Gemlik Film Festivali’nin son gününde, ödüller sahiplerini buldu. Zeytindalı Meydanı’nda düzenlenen törenin sunuculuğunu Yetkin Dikinciler üstlendi. Ediz Hun ‘’Eşref Kolçak Onur Ödülü’’nü Mehmet Uğur Sertaslan ve Hale Soygazi’nin elinden aldı. Hun, ‘’ Eşref Kolçak, hem iyi bir dost hem büyük bir aktördü. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Bu benim aldığım en anlamlı ödül’’ dedi. Soygazi ise ‘’ Sinemaya ilk girdiğimde Ediz’le karşılaştım, o yüzden bu ödülü ona vermek çok gurur verici.’’ dedi. Mehmet Uğur Sertaslan festivalle ilgili konuşmasında ‘’Sanatçıların kıymetini yaşarken bilmek gerekir. Sanat bizleri bir araya getiriyor. Duygularımızı en güzel şekilde, çeşitli yollarla anlatmamızı sağlıyor. Bunların başında da sinema geliyor. Ben Ediz Hun başta olmak üzere, bu gün burada olan değerli sinemacılarımızın filmlerini izleyerek büyüdüm. Onların bizlere verdikleri dostluk, sevgi, dayanışma gibi mesajları hayatımın her anında ön planda tutmaya gayret ediyorum. Gemlik'te bu kadar değerli insanları ağırladığımız ve onlarla bir arada olduğum için çok mutluyum." dedi. Meral Çetinkaya ödülünü Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve Erkan Can'ın elinden alırken, Cihat Tamer’e ödülünü ise Mehmet Uğur Sertaslan ve jüri üyesi, yaratıcı yapımcı Yiğit Güralp takdim etti. Sağlık sorunlarından dolayı törene katılamayan Ahmet Mekin, gönderdiği video ile Gemliklilere ve festival ekibine teşekkürlerini iletti. Mekin’in ödülünü Erkan Can teslim aldı. Törene katılamayan bir diğer isim Celile Toyon’un ödülünü ise oyuncu Bahtiyar Engin aldı. Meral Çetinkaya duygularını ‘Sinema tutkudur. Gerçekten öyle… Başkanı ve festival ekibini kutluyorum. Cumhuriyetin 100. Yılında inşallah festival çok güzel günler yaşayacak.’’ diyerek açıkladı. Cihat Tamer ‘’Gerçekten çok güzel bir festival. Her sene bu festivale gelmek isterim. 1960’ta Bakırköy Halkevi’nde başlayan serüven bugünlere geldi. Sağlığım elverdiği sürece devam edecek çünkü daha çok söyleyeceğim sözler var. Nazım’ın söylediği gibi giderayak bitirilecek işlerim var. Bu ödülü de tüm sanat emekçileri için alıyorum.’’ dedi. Gecede, festival kapsamında düzenlenen Kısa Film Yarışması’nın birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülleri, Mansiyon Ödülü, Jüri Özel Ödülü ve Ön Jüri Özel Ödülü de sahiplerini buldu. Kazananlara ödüller, jüri üyeleri tarafından takdim edildi.

Yarışmanın birincisi ‘’Babamın Öldüğü Gün’’ filmi oldu. Kurgu Yönetmeni Kasım Ördek ödülünü, jüri başkanı Hale Soygazi’nin elinden aldı.

Yarışmanın ikincisi Özgür Can Uzunyaşa yönetmenliğindeki ‘’Cehennem Boş Tüm Şeytanlar Burada’’ filmi oldu. Genç yönetmen ödülünü jüri üyesi Ezel Akay’ın elinden aldı.

Yarışmanın üçüncüsü Orkun Göntem yönetmenliğindeki ‘’Babamın Deniz Yatağı’’ filmi oldu. Filmin oyuncusu Elif Göntem ödülünü, jüri üyesi Güven Kıraç’tan aldı.

Mansiyon Ödülü’nün sahibi ‘’Nevnişan/Adres filmiyle Aram Dildar oldu. Dildar ödülünü, jüri üyesi Eyüp Boz’un elinden aldı. Bu sene ilk kez verilen Jüri Özel Ödülü’nün sahibi, ‘’Birlikte, Yalnız’’ filmiyle Kasım Ördek oldu. Genç yönetmen ödülünü jüri üyesi Yiğit Güralp’in elinden aldı. Ön Jüri Ön Jüri Özel Ödülü ise ‘’İntihar Bekçisi’’ filminin oldu. Ödülü sanat yönetmeni Sıla Kelemen ön jüri üyesi Ceren Şahan’ın elinden aldı. Ödül töreni ardından Melek Büyükçınar konseri gerçekleşti. Büyükçınar şarkılarıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...