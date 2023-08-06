ESKİŞEHİR- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ESMEK tarafından Kentpark içerisinde oluşturulan Sosyal Kütüphane hizmete girmeye hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Genel Sekreter Ayşe Ünlüce ve Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci, Sosyal Kütüphaneyi yerinde inceleyerek Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın’dan bilgi aldı.

Kütüphane içerisinde inceleme yapan Büyükerşen, ders çalışma alanlarının yanı sıra sosyal etkinliklerin yapılacağı alanları da yerinde gördü. Ziyaret sonunda Sosyal Kütüphane sorumlusu Oğuzhan Sinan Yıldırım, Büyükerşen’in yazdığı, akademik yaşamının önemli eserlerinden ve günümüzde sayıca çok az bulunan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi tarafından 1975 yılından yayımlanan “Makroekonomi” adlı kitabını hediye etti.

“ Yeni nesil bir okuma, çalışma, üretme sergi alanı”

Şehirdeki kütüphanelerin yetersizliği sebebiyle gençlerin ders çalışma alanı ve kutu oyunlarıyla vakit geçirecekleri, atölye çalışmaları yapacakları alanlara sahip olan Sosyal Kütüphane, gençler için önemli bir merkez olacak. Kütüphanede öğrencilere ücretsiz wifi hizmeti sağlanacak. KPSS, üniversite hazırlık ve lise öğrencilerinin ders çalışacakları alanlar ile çok çeşitli kitap içeriğine sahip olan Sosyal Kütüphane öğrenci kulüpleri, sivil toplum kuruluşları ile platformlar etkinliklerini ve toplantılarını yapmak üzere de hizmet verecek.

HABER: EMİR YÜCEL