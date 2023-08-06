BALIKESİR- İlçede yapılan doğalgaz ve altyapı çalışmaları ile bozulan yolların tadilatı için program dahilinde çalışan Burhaniye Belediyesi Fen İşleri ekipleri; Kocacami, Öğretmenler, Ören ve İskele Mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kocacami Mahallesi Atatürk Caddesi’nde parke taş tamirat çalışması sürerken, Ören Mahallesi 2012.Sokakta Begonit küp taş yapımı ve altyapı çalışmaları devam ediyor. Öğretmenler Mahallesi Bittim Caddesi’nde başlanan yol söküm ve parke taş altyapı çalışması yapılırken aynı mahallede Muammer Aksoy Caddesi’nde yapılan parke taş tamirat çalışması ile caddenin yenilenmesi için çalışmalar devam ediyor. İskele Mahallesi Eski Ayvalık Caddesi’nde yapılan Kaldırım tamirat çalışmaları ise tamamlanarak cadde kullanıma açıldı.

HABER: MERVE ELÇİ