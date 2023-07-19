VATAN HABER MERKEZİ / AHLAT

BULTÜRK ve İçişleri Bakanlığı’nın çözüm ortaklığında ve işbirliği ile proje kapsamında KIRCAALİ EFSANESİ “belgesi 03 Temmuz-09 Temmuz 2023 tarihleri arasında Ahlât Belediye Başkanı Av. Mümtaz ÇOBAN’ın büyük katkıları ile Bitlis-Ahlat’ta başladı.

BULTÜRK ve BGSAM, milletimizin değerlerini gündüzüne çıkarmak, kendi kaynaklarımızdan beslenerek geleceğe güvenle bakmak adına tarihin sayfalarında kaybolmuş değerlerimizi ortaya çıkarmak, kendi geçmişimizdeki kahramanları neslimize tanıtarak toplumun bilinçlenmesi, başkalarının geçmişi ve sahte kahramanlarını örnek almak, özenmek yerine kendi özümüzü, tarihi gerçekleri gün yüzüne çıkarmak suretiyle bu milletin kahramanlarını, efsanevi liderlerini toplumla tanıştırmak, buluşturmak gayesiyle yola çıkmıştır.

Bu bağlamda ilk olarak Bulgaristan’da bir ilin/yerin adını aldığı tarihi ve manevi büyüğümüz, kahramanımız “KIRCAAALİ EFSANESİ BELGESELİ” çekilmesine vesile olmak suretiyle hem bir ilke imza atmış hem de bu ülkenin manevi dinamiklerinden biri olan, kahraman, lider, Ahmet YESEVİ’nin talebelerinden, Anadolu’nun manevi liderlerinden, Horasan Erenlerinden KIRCAALİ’nin hayatını konu alan belgesel ile bir ilke imza atmıştır.

Belgesel, AHLAT’TA çekimlere başladı, çünkü AHLAT; Türklerin Anadolu’ya ilk ayak bastıkları yer olduğu gibi, Türkistan’dan gelen Maturidi itikadını ve Ahmet YESEVİ tasavvufi anlayışını dünyaya yayan Horasan Erenlerinin ilk uğrak yeridir, Burada bir müddet kalarak İslam’ın kök salmasını sağlayan erenlerin İLAY-I KELİMETULLAH’ı anlatmak, KIZILELMA’ya ulaşmak için yollara düştükleri; Buradan Hazar Kıyılarına, Karadeniz’e, Akdeniz ve Balkanlara İslam’ın götürülmesinin planlarının yapıldığını, istikametin buradan başladığı çok önemli bir yerdir.

Ahlât tarihi kaynaklarda, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nde Sultan Alparslan'ın karargahını kurduğu yer olan Ahlât, 24 Oğuz boyunun Anadolu'ya yayılması, Ertuğrul Gazi'nin doğduğu yer olduğundan Osmanlı Devleti'nde "Ata şehir" olarak anılması, yetiştirdiği mimar ve zanaatkarlarca ününü tüm dünyaya duyurarak ilk meslek odası niteliği taşıyan ahi teşkilatının kurulduğu şehir olması, 13. ve 14. yüzyıllarda yetiştirdiği ilim, din, kültür ve sanat adamları, mutasavvıf ve zahitleri ile "Kubbet'ül-İslam" unvanını alması gibi özellikleriyle Türk-İslam tarihinin önemli merkezleri arasında sayılıyor.

BULTÜRK - BGSAM ve İçişleri bakanlığımızın çözüm ortaklığında çekimlerine başlanılan KIRCAALİ EFSANESİ Belgeselinin çekimlerinin AHLÂT ayağı sona erdi.

KIRCALİ BELGESELİ’NE BÜYÜK DESTEK

Belgeselin çekiminde özellikle Ahlât Belediye Başkanı Av. Mümtaz ÇOBAN, belgesel ekibini ağırlayarak, her türlü yardımı ve imkânı sunmanın yanında Belediye personeli seferber ederek, bizzat kendisi takip ederek dahası belgeselde de rol alarak katkı sunmanın ötesinde sahiplenerek, hamilik yaparak büyük bir hizmete vesile oldu. Ayrıca Vali Oğuz AKÇAY, Ahlat Kaymakamı Fikret DAĞ da belgesel ekibine desteklerini esirgemediler.

Yoğun bir tempoda gerçekleştirilen KIRCAALİ EFSANESİ BELGESEL çekimleri tarihi ve kültürel değerleriyle adeta Anadolu kültürünün mozaiğini sinesinde barındıran AHLÂT’TA tamamlandı. Bundan sonraki aşamasında Eylül 2023’te yayına girecek, belgesel kitaplaştırılarak okuyucuları ile buluşturulacak ve KIRCAALİ BELGESELİ’nin filmini de yapılacaktır.

Belgeselin yönetmeliğini birçok belgesele ve yapıma imza atmış başarılı Yönetmen. M.Mustafa ŞAHİN yaptı. Belgeselde usta oyuncu Hakan TEPE, derviş rolüyle Muharrem FINDICAK da rol aldılar. Bunun dışında Ahlât halkımız, gençler, çocuklar gönüllü olarak belgeselde rol aldılar.

Belgesel çekimlerinin 09 Temmuz 2023-Pazar günü Ahlat bölümü sona ermesi nedeniyle Ahlat Belediye Başkanı Av. Mümtaz ÇOBAN; tüm belgesel ekibini yemekli toplantıda bir araya getirerek ağırladı.

Toplantıda bir konuşma yapan BULTÜRK Başkanı ve BGSAM Bşk. Yrd. birer konuşma yaptılar. BULTÜRK Genel Başkanı konuşmasında özetle şöyle dedi:

“Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, Kıymetli Ekip Arkadaşlarım!

“KIRCAALİ EFSANESİ BELGESELİ”; Kızıl Elma’nın peşinden giden Kırcı Ali’nin Türk Dünyasının yeni başkenti Ahlât’tan başlayan ve Balkanlara uzanan bir yolculuğunun hikâyesidir.

Türk İslam kültürünü yaymak için Buhara’dan Ahlât’a, Ahlât’tan da Şeyhinin ona ‘Güneşin battığı yere, Kızıl Elmaya gideceksin yollara düşen, gittikleri yerlerde Yesevi Ocağı açarak o beldeleri manevi olarak fetheden ‘Horasan Dervişleri’ ya da Horasan Erenlerinden Kırcıların Gıyasettin olarak tanınan Hoca Gıyasettin’in oğlu Kırcıların Ali’nin hikâyesidir bu belgesel.

Rum-eli’nde giriştiği savaşlardan zekâsının ve bileğinin gücüyle hep galip çıkmış, Rum-elinin Türk-eli olmasında ecdadımızla birlikte çok büyük mücadeleler vermiş, bugün ki Kırcaali şehrinin olduğu yere yerleşmiş ve orada kök salmış, orada medfundur.

İşte BULTÜRK olarak, orada yaşayan ve günümüze kadar gelen Bulgaristan Türklerinin tarihine ışık tutmanın, ecdada vefalı olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Türklerin Anadolu’da ilk ayak bastıkları, ecdat yadigarı Ahlât’ta bu belgeseli çekme konusunda Ahlât Belediye Başkanı Av. Abdulalim Mümtaz Çoban, bu büyük eser için kucak açmış, tüm imkanlarını seferber etmiştir.

Bu belgeselin yönetmenliğini, aynı zamanda senaryosunu da yazan, birçok belgesele imza atmış usta bir yönetmen M. Mustafa Şahin, Kırcaali’yi usta bir oyuncu Hakan Tepe, Kırcaali’nin yanında ki Akça Derviş’i yine usta bir oyuncu Muharrem Fındıcak canlandırmıştır. Bu arada yeni usta oyuncu adayları da çıkmıştır. Bu yönüyle KIRCAALİ EFSANESİ BELGESELİ aynı zamanda bir okul vazifesi görmüş ve yeteneklerin keşfine vesile olmuştur.

“Kırcaali Efsanesi’ Belgeseli”’nin galası birçok Bulgar ve Türk devlet yetkililerinin de katılımı ile Kırcaali’de yapılacaktır. Ayrıca kitaplaştırılacak, umut ederiz ki” filme” dönüştürülecektir.

Proje ortağımız İçişleri Bakanlığımıza, Bitlis Valiliğimize, Ahlât Kaymakamlığına, Ahlat Belediye Başkanlığına ve tüm personeline, Ahlat halkımıza, belgeselimizde gönüllü olarak rol alan Ahlat halkına gençlerimize, çocuklarımıza, basınımıza teşekkür ederiz.

Bizlere her türlü imkânı sunarak ağırlayan, her daim yanımızda olan, Belediye Başkanımız Av. Mümtaz ÇOBAN’a ayrıca minnet ve şükran borçluyuz. Ayrıca, Yönetmenimiz Mustafa ŞAHİN’e, tüm ekip üyelerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.”

BGSAM Başkan Yrd. Yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“BGSAM – Bulgaristan Stratejik Araştırma Merkezi, Türk Dünyası ve özellikle Bulgaristan’da siyaset, dış politika, ekonomi, toplum ve medya, hukuk ve insan hakları, güvenlik, strateji, eğitim ve sosyal politikalar bünyesinde bilgi üretmeyi ve üretilen bilimsel bilgiyi sorun çözücü formüller halinde sunmak için kurulmuş olup Bulgaristan’da ve Türkiye’de faaliyetlerine devam etmektedir.

Yusuf Has Hacib’in eserinde, “Memleketi alan onu kılıç ile alır, ancak kalem ile tutulur (korunur). Memlekette hükmetmek icap ederse kalem ile edilir. Hangi şehir ve eyalet kalem ile idare edilirse, orada herkes kendi arzu ve nasibini bulur. İnsan, kılıç, kalem, bilgi ve akıl ile memleketi tanzim eder.”

“...Bu belgeselimiz bir milat olacaktır. Kendi öz kaynaklarımızdan, ana menbalardan beslenerek Türk İslam ahlakını, insan merkezli, ilmi ibadet sayan, din ve vicdan özgürlüğüne, insan haklarına büyük önem gaza ve ilim öğrenmeyi ibadet sayan, Türk boylarının İslam anlayışı ve dindarlık algısının inanç boyutunu Maturidilik anlayışını anlatabilmek, Türk ve İslam dünyasındaki şiddet eylemlerinin önüne geçebilmek için geçmişte akıl taraftarları olarak isimlendirilen Hanefi ve Maturidi dokunun canlandırılması ve güçlendirilmesi son derece önemlidir.

Bize düşen kendi öz ve sağlam kaynaklarımızdan tarihimizi, kültürümüzü gelecek nesillere aktarabilmek, doğru bilgi üreterek yozlaşmaların önüne geçmek, kadim geleneğimizi güncelleyerek yeni Ebu Hanifeler, yeni Maturidiler ve yeni Yeseviler yetiştirmektir.

İşte bu “KIRCAALİ BELGESELİ” Buhara’da filizlenip dünyaya yayılan Maturudi İtikadi, Yesevi Tasavvufi anlayışının erenlerinden Kırcıali’nin Buhara’dan Ahlat’a, Ahlat’tan Balkanlara uzanan “İLAY-I KELİMETULLAH” ve “KIZIELMA” davasının tarihi yolculuğunu, kahramanlıklarını günyüzüne çıkarma çabasıdır. BGSAM ve BULTÜRK olarak; bu belgeselimizi kitaplaştırma, filmini çekme kararlılığındayız.