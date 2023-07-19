Istanbul

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesislerinde düzenlenen törende, Piatek 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

RAMS Başakşehir'e hedeflerini gerçekleştirmek için transfer olduğunu belirten Piatek, "Başkanımıza ve yöneticilerimizi teşekkür etmek istiyorum. Burası benim için büyük bir fırsat ve meydan okuma. Başakşehir büyük bir kulüp, ben de buraya yeni bir meydan okuma için geldim. Her sene Avrupa için mücadele eden ve tarihinde şampiyon olmuş bir takım. Elimden geline vermeye çalışacağım. Burada iyi bir organizasyon olduğunu biliyordum. Başkanımızla gelmeden görüştüm. Tesisleri gördüm. Burası büyük bir şehir ve büyük bir kulüp. Bu da karar vermeme yardımcı oldu. Geçmiş yıllarda da Başakşehir'in ismini her zaman Avrupa'da gördüm." ifadelerini kullandı.

Piatek, "İtalya ve Almanya'da önemli takımlarda forma giydin ancak Milan'dan sonra çift haneli gol sayılarına ulaşamadın. Bu gidişi Başakşehir'de bozacağına inanıyor musun?" sorusuna, "Benim için son seneler biraz zor geçti. Milan sonrası çift haneli gol sayılarına ulaşamadım. Yaşım 28, en iyi yaşımda olduğumu düşünüyorum. Daha önce Almanya ve İtalya gibi büyük liglerde oynadım. Evet Fenerbahçe'nin Dzeko'yu, Galatasaray'ın Icardi'yi getirdiğini biliyorum ama Başakşehir'in de artık Piatek'i var." yanıtını verdi.

Piatek, kendisiyle özdeşleşen gol sevinci hakkında gelen bir soruyu ise, "İtalya'ya gittiğim zaman santrfor, bomber diye söyleniyor, bu lehçede silah anlamına geliyor. Ben de o yüzden böyle bir sevinç yaptım. Bu yıl umarım bu sevinci birçok kez göreceksiniz." şeklinde yanıtladı.

AA