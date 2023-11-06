Atilla ÇİLİNGİR: KIBRIS GAZZE OLUR MU? - Önce Vatan Gazetesi | Günlük Ulusal Gazete - Önce Vatan Gazetesi (oncevatan.com.tr)

Değerli kardeşim Atilla Çilingir merhaba.

22 Ekimde bizzat şahsıma gönderdiğin “ Kıbrıs Gazze Olur mu” adlı yukarıdaki yazına fikir ve analizlerimi bilmek istediğini belirten bir not düşmüşsün. Çok teşekkür ederim.

Cevap vermekte geciktiğim için önce senden özür diliyorum.

Gönderdiğin yazının üzerinden epey bir zaman geçti ve ancak bu gün sana fikirlerimi yazma imkanı bulabildim.

Ufak tefek rahatsızlıklar ve bir yandan da yazlığı söndürüp İzmir'e dönme telaşı derken, değer verdiğim yazına görüş ve düşüncelerimi belirtmem gecikti. Yanlış anlamanı istemem.

Sen benim değer verdiğim. 64 yıllık askerlik arkadaşımsın. Dile kolay!

Kaleme aldığın yazında verdiğin kıymetli mesajları okuduğumda Türkiye’nin tehlikelere ne kadar yakın olduğunu görmemek için kör olmak lazım diye değerlendiriyorum. Bu konudaki bilgi birikimini, bizzat yaşadığın tecrübelerle birleştirerek bizlere aktarman her türlü takdirin üzerindedir.

Tebrik ediyorum seni kardeşim.

“Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz kederi ise bizim kederimizdir” diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaklaşımını , Milli Lider Haydar Aliyev’in “ Bir Millet iki Devlet “ anlayışıyla birleştirince Ana ve yavru Vatanda yaşayan Türk halkına yaptığın anlamlı ve tarihi göreve bende ufak bir katkıda bulunmak isterim.

Bu yazında verdiğin mesajlarla Gazze'deki durumu tartışarak Kıbrıs tarihiyle paralellik kurman çok akılcı olmuş. Kıbrıs'ta benzer bir çatışmanın meydana gelme olasılığına ilişkin endişelerini dile getirmeni de dikkate değer buluyorum.

İsrail'in eylemleri nedeniyle Gazze'deki insanların çektiği acıları, Türkiye’de yaklaşan tehlikelerle bütünleştirmen hedefe tam isabet olmuş.

Hele, Türkiye'nin Kıbrıs'taki rolünün önemine vurgu yapan görüşlerin çok kıymetli.

Kıbrıs Türk halkına, kendi tarihini ve anavatanından aldığı desteği unutmaması konusunda verdiğin çarpıcı mesaj beni çok heyecanlandırdı.

Yazında, adadaki siyasi ve ekonomik gelişmelere de değinmektesin. Önemsiyorum.

Kıbrıs'ın yeni bir Gazze olmayacağını belirten temkinli yaklaşımına, daha da önemlisi gelecekte istenmeyen bazı gelişmeler yaşandığında “Kıbrıslı Türklerin kazanımlarının potansiyel kaybı ana vatanımızı direkt etkileyecektir” şeklindeki endişelerine katılmamak mümkün değildir, sevgili kardeşim.

Aklına, güzel Türkçemizi onurlandıran diline, emeğine ve yüreğine sağlık can kardeşim.

06 Kasım 2023 İZMİR…

Fevzi Moray