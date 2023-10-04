Haber: Mert Osman Erman

Salı günü, bir Cumhuriyetçi olan Matt Gaetz bunu tam olarak yaptı. Ve Demokratların yardımıyla onu görevden attı.

Şimdi çoğu Cumhuriyetçi başlarını sallayarak, nereye gideceklerini merak ediyorlar. Onları Mr. McCarthy'nin işinde tutmak için çalıştı, ancak sadece bir avuçları, Meclis'i kaosa sürüklemek için birkaç isyancının yeterli olduğu bir durum ortaya çıktı.

Aylar boyunca McCarthy, sağ kanadını dizginlemeye çalıştı.

Başkan Joe Biden'a karşı bir azil soruşturmasını açmayı kabul etti. Yılın başında Demokratlarla yaptığı borç sınırını yükseltme anlaşmasından geri adım attı. Muhaliflerin harcama tasarılarına ve diğer yasalara sağcı hükümler eklemelerine izin verdi.

Tüm çabaları boşuna oldu. Meclis Başkanı, hükümeti hafta sonu geçici olarak finanse etmek için Demokratların desteğine güvendiğinde, kaderi belirlendi. McCarthy hala gücü geri kazanmaya çalışabilirdi, bu hafta onu batıran Cumhuriyetçileri fikirlerini değiştirmeye zorlayabilir ya da zorlayabilirdi, Ocak ayında yaptığı gibi. Ancak onun için pek seçenek kalmış gibi görünüyor - ve Salı akşamı tekrar aday olmayacağını belirtti.

Onun siyasi kariyerinin büyük bir kısmını aradığı meclis başkanlığı zehirli bir kadeh haline geldi - ve görevden alınma oylaması sona erdiğinde, diğer Cumhuriyetçiler ona el sıkarak ve sarılarak yaklaşırken neredeyse rahatladı.

Onu kimin yerine geçirse de, parti içindeki bölünmeler devam edecek. Ve Meclis'i etkili bir şekilde yönetme zorlukları hala aynı.

Çünkü bu an tarihi bir an olsa da - Temsilciler Meclisi'nin oylama ile görevden alınan ilk Başkanı - aynı zamanda en azından 2010'daki Çay Partisi hareketinden bu yana parti içi Cumhuriyetçi mücadelesinin doruk noktasıydı.

Bu, uygulanabilirlikle saflık; sistem değiştirme veya içinde çalışma arasındaki bir mücadeledir. McCarthy, Ocak ayında Meclis Başkanlığı'ını ancak bir avuç Cumhuriyetçi isyancısı sonunda California milletvekilini desteklemek için parti geri kalanına katıldığında zorlukla kazandı.

Mr. Gaetz'in "başkanlığı boşaltma önerisi"ni destekleyen müttefikleri olsa da, bu kesinlikle tek kişilik bir gösteriydi.

McCarthy'yi savunan Cumhuriyetçi savunucular sırayla son oylamadan önce bir saat boyunca ayakta dururken, konuşmasını yaptı ve konuşmayı Meclis'in Demokrat tarafındaki yerleşik duruşma sırasında sürdüren Mr. Gaetz oldu.

Açıkça ortaya çıkan şey, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi içindeki her iki tarafın da Washington'un bozuk olduğunu düşündüğüydü.

Mr. Gaetz için federal harcamaların onaylandığı süreç, suçlanacak en büyük kaynaktı. Kongre'nin federal hükümetin farklı bölümleri için büyük harcama tasarılarını nasıl onayladığına karşı çıktı, bu tasarılar genellikle kapalı kapılar ardında müzakerelerle yapılır, ardından tek bir büyük pakette oylanır.

Washington'da hiçbir şeyin değişmeyeceğini söyledi ve partisinin daha sert bir çizgi benimsemezse. Meclis Başkanı'nı eleştirdiği nokta da buydu.

Meclis Başkanı'nın savunucuları, kompromisin sürecin bir parçası olduğunu ve McCarthy'nin muhafazakar gündemi ilerletmede başarılı olduğunu söyledi.

Kuzey Dakota milletvekili Kelly Armstrong, Mr. Gaetz gibi siyasetçileri doğrudan suçladı ve grandstanding ve fon toplamayı yönetimi idare etmenin önüne koyduğunu suçladı.

"Bu şehirdeki teşvik yapısı tamamen bozulmuş durumda," dedi. "Medya çılgınlığı, TV çıkışları ve en vasat şöhretin en mütevazı tadına ulaşma çabası kararları etkiliyor ve çocuksu davranışları teşvik ediyor."

Şu an için Meclis kırık bir kurum - bir Meclis Başkanı olmadan ve bir tane bulmanın net bir yolunun olmadığı bir durumda.

Çıkarma işlemleri Salı öğleden sonra yüksek sesli bir çekici tokmakla sona erdi. Şok olmuş gibi görünen Cumhuriyetçiler, ne yapacaklarını anlamak için kapalı kapılar ardına çekildiler. Bu arada, Demokratlar güldü ve sohbet etti - bu kaosun sadece siyasi faydalarına çalışacağına inandılar gibi görünüyor.

Ancak bu, keşfedilmemiş

sulardır. Ve kasım ortasına kadar hükümet kapanışına doğru saatler tıkır tıkır işlerse, sularda çok sert olabilir.