Haber: Mert Osman Erman

Bu yıl iki ülke sınırında artan saldırılar, İslamabad'ın Afganistan merkezli operasyoncuları suçladığı bir gerilimi tırmandırdı.

Aynı zamanda, "yasal olmayan" göçmenlere karşı bir sıkıyönetim ilan eden İslamabad'da hoşnutsuzluğa neden oldu.

Taliban hükümeti, Pakistan'ın "kabul edilemez" adımını gözden geçirmesi için Pakistan'ı çağırdı.

Afganistan'ın yöneticileri, Pakistan'a saldıran militanlara sığınak sağlamadıklarını defalarca reddetti.

Geçen hafta, Afganistan sınırına yakın Mastung şehrindeki bir camide, dini bir kutlama sırasında en az 50 kişi öldüren bir patlama yaşandı.

Pakistan İçişleri Bakanı Sarfraz Bugti, Salı günü "yasal olmayan" Afganlar üzerindeki sıkıyönetim emrini duyururken, doğrudan bu ve Baluçistan eyaletindeki diğer bir saldırıya gönderme yapmadı gibi görünüyor.

Yabancı bir ülkede sığınma hakkı uluslararası hukukta yer almaktadır. Pakistan, Afganistan'da yıllarca süren savaş sırasında yüz binlerce Afgan mülteciyi kabul etti - özellikle 2021'de Taliban'ın Afganistan'da iktidara dönmesinden bu yana.

BM'ye göre kayıtlı 1.3 milyon Afgan mülteci bulunurken, başka 880,000 kişi ise kalma hakkı kazandı.

Ancak diğer 1.7 milyon kişi, Bay Bugti'ye göre Salı günü "yasal olmayan" olarak ülkede bulunuyor - henüz mülteci statüsü kazanmamış olanlar için bir atıfta bulunuluyor gibi görünüyor.

Bay Bugti, bu kişilerin ay sonuna kadar ülkeden ayrılması gerekeceğini, gönüllü olarak ayrılsalar da zorla sınırdışı edilmeleri gerektiğini belirtti.

"Gitmezlerse... o zaman eyaletler veya federal hükümetteki tüm yasal yürütme kurumları kullanılacak," dedi, ancak böyle bir operasyonun nasıl gerçekleştirileceği konusunda daha fazla ayrıntı vermedi.

Ayrıca ülkedeki "yasal olmayan" Afganların özel işletmelerini ve varlıklarını tanımlamayı ve el koymayı amaçlayan bir görev gücünü duyurdu.

Ancak Zabihullah Mujahid, Kabul'deki Taliban yönetiminin sözcüsü, Afgan mültecilerinin "Pakistan'ın güvenlik sorunlarıyla ilgili olmadığını" söyledi.

"Gönüllü olarak Pakistan'ı terk edene kadar, o ülke onları tolere etmelidir," dedi Mujahid.

Pakistan'daki Afgan yetkililer, yerel otoritelerin zaten hem yasal statüye sahip hem de olmayan Afganları toplamaya başladığını söyledi.

Elçiliği tarafından yapılan bir açıklamada, son iki hafta içinde 1,000'den fazla Afgan'ın gözaltına alındığı belirtildi.

Pakistan'ın sınırındaki Baluçistan eyaleti, Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) veya Pakistan Talibanı ve IŞİD militan grubu dahil olmak üzere silahlı militanların sık sık saldırdığı bir bölgedir.

Bu ayın başlarında aynı bölgede patlamada en az 11 kişi - aralarında önde gelen bir Müslüman liderin de bulunduğu - yaralandı.

Yerel devlet yayını APP, Islamabad'ın sonunda ülkedeki tüm Afganların - yasal statüye sahip olanlar ve Pakistan ikamet kartlarına sahip olanlar da dahil olmak üzere - ayrılmasını istediğini bildirdi. Raporunu hükümet kaynaklarına dayandırdı.

Bay Bugti, Ocak ayından bu yana Pakistan'ın sınırında 24 intihar saldırısı yaşandığını - bunların yarısından fazlasını Afganistan'dan faaliyet gösteren militanlara bağladığını söyledi.

1 Kasım'dan itibaren Pakistan'a giren Afganlar üzerindeki kısıtlamaları açıkladı - yalnızca vizelere ve pasaportlara sahip ziyaretçilere izin verileceğini belirterek.

Afganların Pakistan'a karayolu sınırlarından giriş yaparken ulusal kimlik kartlarını seyahat belgesi olarak kullanmaları alışılagelmiştir. Pakistan'a giriş belgesi bekleyen Afganlar için önemli bir belge eksikliği bulunmaktadır ve vize ve pasaport almak aylar süren bir süreç haline gelmiştir.