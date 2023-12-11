Haber: Mert Osman Erman

Yerel saatle 20:00'de (GMT 17:00) meydana gelen bu kesinti, son dört ay içinde yaşanan üçüncü geniş çaplı elektrik kesintisi oldu.

Kesinti, başkent Nairobi'deki ana havalimanında da dahil olmak üzere birçok hizmeti aksattı; başkentteki iki terminal birkaç saat boyunca elektriksiz kaldı.

Birçok Kenyalı, tekrarlayan elektrik kesintileri nedeniyle büyüyen öfke ve frustrasyon karşısında hükümeti eleştirdi.

Pazartesi sabahına kadar ülkenin çoğunda elektrik yeniden sağlanmıştı, ancak Nairobi'nin bazı bölgeleri ve Sahil bölgesi hala etkilenmiş durumda.

"Kalan alanlarda normal düzene dönmeyi en kısa sürede sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz" diyen devlet destekli enerji sağlayıcısı Kenya Power, en son güncellemesinde bu açıklamayı yaptı.

Kenya Enerji ve Ulaştırma Bakanı Kipchumba Murkomen, büyük eleştirilere maruz kaldı.

"Bir Kenyalı, "Kenya Power, elektriğin kaybına karşı maddi tazminat sunmalı; bu, gelir kaybına, yiyeceklerin bozulmasına ve zaman kaybına yol açıyor. Kenya Power'ın elektrik kesintilerinden sorumlu olma zamanı geldi" dedi.

Murkomen, Pazar günkü kesinti nedeniyle eleştirildi ve daha önce Ağustos ayında, Kenya'nın son yıllardaki en uzun geniş çaplı elektrik kesintisini yaşadığı sırada, havalimanında bir daha elektrik kesintisi yaşanmayacağına dair bir söz vermesine rağmen, başkent havalimanında başka bir kesintiye izin verdiği için eleştirildi.

Kesinti, JKIA'nın en yoğun iki terminalini etkiledi ve havalimanları otoritesi, bu terminallere hizmet eden yedek jeneratörlerin "hemen devreye girmemesini" açıkladı.

Murkomen, kesintinin bir sabotaj eylemi olabileceğini söyledi.

"Elektrik kesintisinin sıklığını göz önüne alarak ve JKIA'nın stratejik ulusal öneme sahip bir tesis olması nedeniyle, muhtemel sabotaj ve örtbas eylemlerini araştırmak üzere Ulusal Polis Teşkilatı'na resmi bir soruşturma talep ediyoruz" dedi.

Kenya, son aylarda birkaç kez geniş çaplı elektrik kesintisi yaşadı; 11 Kasım, 25 Ağustos, 4 Mart ve geçen yılın Kasım ve Aralık aylarında da kesintiler yaşandı.