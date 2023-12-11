Haber: Mert Osman Erman

Otelde konuk olan Malezyalı bir iş kadını sahibi, cuma günü onu çalan bir çalışanı şüphelenerek cuma günü polise şikayette bulundu.

Le Parisien, Ritz güvenlik görevlilerinin yüzüğü pazar günü bir vakum torbasındaki tozun arasında bulduğunu bildirdi.

Gazete, konuğun cuma günü Londra'ya seyahat ettiğini, ancak şimdi yüzüğünü almak için Paris'e geri döneceğini ekledi.

Ritz, konuğa rahatsızlık için üç gece daha teklif ettiğini, ancak teklifi kabul etmeyi düşünmediği anlaşılıyor.

Otel, "Güvenlik görevlilerinin titiz çalışması sayesinde yüzük bu sabah bulundu. Bu aramaya katılan ve her gün dürüstlük ve profesyonellikle çalışan Ritz Paris personeline teşekkür etmek isteriz." dedi.

İş kadını, cuma günü şehirde birkaç saat alışverişe çıktığında yüzüğü otel odasındaki bir masada bıraktığını ve geri döndüğünde kaybolduğunu polise bildirdi.

Polis, kadın yüzüğü alana kadar ona bakacak.

Bu, otelde mücevherin kaybolmasına dair ilk olay değil.

2018'de beş silahlı kişi, ünlü tesiste bulunan bir mücevher dükkanından 4 milyon €'dan fazla (3.5 milyon £) değerinde malzemeyi ele geçirdi.

O yılın ilerleyen dönemlerinde, ismi açıklanmayan bir Suudi kraliyet ailesi üyesi, otel odasının süitinden yüz binlerce pound değerinde mücevherin çalındığını bildirdi.