Haber: Duha Sena Oskay

Yalnızca Toco-san olarak bilinen köpek fanatiği, mükemmel kaba kömür ocağı olma arayışıyla Japonya'da üne kavuştu.

Tuhaf hobisini arkadaşlarından ve meslektaşlarından gizli tutuyor ama artık biyolojik olmayan anlamda insandan farklı bir şey olduğunu hisseden bir "therian" partneri istiyor.

Çılgın adam partneri ile ilgili ,"Böyle bir şey olsaydı harika olurdu diye düşünüyorum. Onlarla tanışmak isterim.”dedi.

Ancak bunda cinsel bir şey olmadığı konusunda ısrar ediyor ve şöyle ekliyor:

“İnsanların bunu düşünebilmesi beni üzüyor. Hayvanları seviyorum ve bir kömür ocağı gibi davranmayı seviyorum. Bu benim hobim ve devam edeceğim.”

Eskiden Mirai adında bir melezin sahibi olan isimsiz adamın YouTube'da 56.000'den fazla abonesi var.