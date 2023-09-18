Haber: Mert Osman Erman

Jordan Steinke, temmuz ayında haksız tehlike ve saldırı suçlarından suçlu bulunduktan sonra denetimli serbestlikte 30 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kadının arabaya kapatıldığı olayda cebirle adam öldürme teşebbüsünden aklanmıştı.

İşini olay nedeniyle kaybeden 29 yaşındaki kadına 100 saat toplum hizmeti yapma emri verildi.

Arabaya kapatılan kadın Yareni Rios-Gonzalez, kaza sonucu beyin yaralanması dahil olmak üzere ciddi yaralanmalar yaşadı.

Olay, Steinke ve başka bir polis memurunun, silah içeren bir yol öfkesi olayını soruşturduğu Weld County'de - Denver eyaletinin başkenti Denver'dan yaklaşık 115 kilometre uzaklıkta - Eylül 2022'de meydana geldi.

Rios-Gonzalez, durduruldu, gözaltına alındı ve tren rayları üzerine park edilmiş bir polis arabasına taşındı.

Tren polis arabasına çarptığında memurlar aracını arıyorlardı.

Steinke, cübbesinde özür dilediği bir mahkemede, "O gece neler olduğu beni 364 gün boyunca korkuttu" dedi.

"Sizin çığlıklarınızı ve çığlıklarınızı hatırlıyorum. Size adınızı söylemenizi rica ediyorum. Uyanık kalmanızı diliyorum. Asla bu kadar çaresiz hissetmedim. Arabadan çıkaramadık."

Steinke, polis memurlarına demiryolu hatlarının tehlikeleri konusunda eğitim vermek istediğini ekledi.

Denver Post'a göre, Rios-Gonzalez'ın avukatı müvekkilinin kazanın ciddi şekilde yaşamını değiştirmesinden ve öfke duyduğundan bahsetti, ancak Steinke'nin kariyerini kaybettiğine üzüldüğünü de söyledi.

Yargıç Timothy Kerns, polis memurlarının kötü davranışlarından sorumlu tutulacağına dair bir ders vermek amacıyla Steinke'yi hapise göndermeyi planladığını, ancak savunma ve savcılığın her ikisinin de denetimli serbestlik cezası istemesi üzerine fikrini değiştirdiğini söyledi.

Olaya karışan diğer eski polis memuru Pablo Vazquez'in davası bu yılın ilerleyen zamanlarında görülecek.