Sevgili Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar; BU HAFTADA KÖŞEMDE ARKADAŞ, KIRIK PLAK, YABAN ARISI, İKİZİ BİRDEN,Hİ BİŞEY OLMAMIŞ GİBİ, OVERRİDE, ÇIKINTI OYUNLARI VE KELEBEKLERİN UYUDUĞU YER FİLMİ VAR....

Yönetmen koltuğunda Ceyhan Kandemir'in olduğu "Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim" filminin galası, Kadıköy Sineması'nda yapıldı. Yapımcılığını Cansu Özdenak ve Özkan Binol'un üstlendiğiı film, "Karla" ve "Ruhun Lekesi" filmlerinden sonra üçlemenin son filmi "Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim", Karla'nın hayat yolculuğunda yaşadığı karar alma süreçlerinde 24 saatini konu ediyor. Filmin oyuncu kadrosunda Karla Kandemir, Yeliz Gerçek, Kubilay Karslıoğlu, Emre Kızılırmak, Aslıhan Kandemir, İrem Kahyaoğlu, Cansu Özdenak, Nuri Karadeniz, Celalettin Demirel, Mehmet Şimşek ve Mete Yasin Demirok yer alıyor. Nusret Bey Eğitim Kültür Doğa ve Tarih Dayanışma Vakfı Başkanı Nusret Avcı'ın destek verdiği filmin görüntü yönetmenliğini Ahmet Serdar Taşyürek, kurgusunu Yusuf Tekke, uygulayıcı yapımcılığını Mehmet Şimşek yaptı. Senaryosunu Nafiseh Laleh'in kaleme aldığı filmin özgün müziğini ise Cahit Berkay üstlendi. Gökçeada'da çekimleri 21 gün süren filme, 12. Antakya Uluslararası Film Festivali'nde "Seyirci Özel Ödülü" verildi. Festival gösterimlerinin ardından gerçekleştirilen İstanbul galasına film ekibi, gazeteciler, yerli ve yabancı yapımcılar, akademisyenler, oyuncular katıldı.



Üstün Akmen Tiyatro Jürisi olarak; Kadıköy Pax Sahnede Tolfa Tiyatro’ya ait tek perdelik 55 dk. trajedi & dram türünde Misperi Gençoğlu’un yazıp yönettiği, Batuhan Yıldız’ın oynadığı “ARKADAŞ” oyununu, Kadıköy Baba Sahnede Talentco yapıma ait tek perdelik 80 dk. Komedi türünde Özlem Esmergül’ün yazdığı Serhat Kılıç’ın oynadığı ve yönettiği, KIRIK PLAK “Bir kuşağın komik hikayesi” oyununu, Cihangir Tatavla Sahnede Tiyatro Sirius ait tek perdelik trajedi & dram karakonedi 75 dk. Morgan Lloyd Malcolm’un yazdığı, Başak Gümülcinelioğlu’nun çevirisini yaptığı, Ozan Polat’ın uyarladığı ve yönettiği Ezgi Bayramoğlu ve Simge Olcay oynadıkları “YABAN ARISI” oyununu, Mecidiyeköy Trump Sahnede İkiziz Prodüksiyona ait tek perdelik 60 dk. Özge Ökten Yılmaz’ın dramaturg’unu yaptığı Gökhan Soykök’ün yönettiği Cevahir Önder ve Hüseyin Önder Kardeşlerin oynadıkları “İKİZİ BİRDEN” oyununu, Ataşehir Duru Tiyatro’da Emre Kınay’ın Genel Sanat Yönetmenliğini Yaptığı, Duru Tiyatro yapımı tek perdelik 65 dk. Özlem Saraç Özcan’ın yazdığı Yarkın Ünsal’ın yönettiği Emel Çölgeçen, Kanbolat Görkem Arslan ve Ceren Çağatay’ın oynadıkları “HİÇ BİŞEY OLMAMIŞ GİBİ” oyununu, Ataşehir Dasdas Sahnede Dasdas & Oji Tiyatro ortak yapımı tek perdelik 70 dk. Stacey Gregg’in yazdığı Ceyla Odman’ın çevirdiği Taner Tunçay’ın yönettiği, Ceyla Odman ve Ercan Ertan’ın oynadıkları “Override” oyununu, Kadıköy Boa Sahnede Popup Tiyatroya ait Komedi türünde tek perdelik 60 dk. Salih Çoşkun’un yazıp yönettiği , Hivda Zizan Alp, Berk Çanakoğlu, Emre Karip ve Serkan Kıranta’nın oynadıkları “ÇIKINTI”oyununu izledik.

DÜNYA SAHNESİNDE TÜRK İMZASI: CASTİNG DÜNYASININ ZİRVESİNE YOLCULUK: HARİKA UYGUR ARTİOS ÖDÜLLERİ’NE DAMGA VURUYOR....

Casting Society of America (CSA) tarafından bu yıl 40. kez düzenlenecek Artios Ödülleri’nde, duayen cast direktörü Harika Uygur uluslararası arenadaki başarısını bir kez daha taçlandırdı. Haluk Bilginer ve Yasemin Kay Allen’ın başrollerini paylaştığı ve Artios Ödülleri’nin Uluslararası Dizi kategorisinde adaylık kazanan “The Turkish Detective” dizisinin cast direktörü olarak ödüle layık görülen Uygur, Türk casting dünyasında bir ilki gerçekleştirdi. Türkiye'de ve dünya çapında 100’den fazla projede imzası bulunan Uygur, Haluk Bilginer ve Yasemin Kay Allen’ın başrollerini üstlendiği Uluslararası Dizi kategorisinde aday gösterilen “The Turkish Detective” dizisinin cast direktörü olarak Artios Ödüllüne aday gösterildi. Uygur, bu prestijli ödüle aday olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, “Casting direktörleri için en üst düzey başarıyı temsil eden Artios Ödülü’ne aday olmak paha biçilemez,” dedi. 2016 Antalya Film Festivali’nde jüri üyeliği yapmış ve Amerikan Akademisi üyeliğine kabul edilmiş olan Uygur, 2017’de Locarno Film Festivali’nde En İyi Cast Direktörü ödülünü de kazanmıştı. Şimdi ise, 12 Şubat'ta Los Angeles’taki Beverly Hilton, New York’taki Edison Ballroom ve Londra’daki White City House’da düzenlenecek ödül töreninde Sophie Holland ile birlikte ödül töreninde yer alacak olmanın heyecanını yaşıyor.

NUR YAZAR VE UĞUR UZUNEL, 'KAR ÇİÇEKLERİ’NİN KADROSUNDA...

Nazlı Heptürk’ün yapımcılığında, NGM imzasıyla atv ekranlarına taşınacak olan Kar Çiçekleri dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye başladı. Usta oyuncu İpek Bilgin’in Hicran karakterini canlandıracağı dizide, Bilgin’in bir numaralı gelini rolünde başarılı oyuncu Nur Yazar yer alacak. Safir dizisinden hatırlanan Yazar, yeni projesinde Gülcan karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kadronun diğer dikkat çeken ismi ise, Masumlar Apartmanı dizisindeki Tekin karakteriyle adından söz ettiren Uğur Uzunel. Ayrıca ‘Kardeşlerimi Arıyorum’ tiyatro oyununda yer alan başarılı oyuncu, Kar Çiçeklerinde Çınar karakterine hayat vererek izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak. Gül Abus Semerci’nin kaleminden çıkan senaryo ve Serkan Birinci’nin yönetmenliğiyle çekilecek olan dizi, izleyicilere dramatik bir hikâye sunmayı vaat ediyor.

SELMAN NACAR ‘TEREDDÜT ÇİZGİSİ’ ile AVRUPA BALKAN FİLM FESTİVALİ’NDE EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜNÜ KAZANDI....

Dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivali’de yapan, birçok festivalden ödüllerle dönen Selman Nacar’ın son filmi ‘Tereddüt Çizgisi’ bu sene 7.’si yapılan Avrupa Balkan Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandı. Festival yolculuğuna hız kesmeden devam eden ‘Tereddüt Çizgisi’, Avrupa Film Akademisi Ödülleri’ne (EFA) seçilen filmler arasında yer alırken İspanya’nın en önemli film ödülleri olan Goya Ödülleri’nde de En İyi Uluslararası Film dalında aday gösterildi. Film ayrıca Asya’nın Oscarlar’ı olarak da bilinen Asya Pasifik Film Ödülleri’nde (APSA) ise En İyi Senaryo dalında adaylar arasında yer almaya hak kazandı. ‘Tereddüt Çizgisi’nin de aday olduğu APSA ödülleri 30 Kasım akşamı yapılacak törenle sahiplerini bulacak. Selman Nacar’ın ‘İki Şafak Arasında’dan sonra yazıp yönettiği ikinci uzun metrajlı filmi ‘Tereddüt Çizgisi’nde Avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikayesi anlatılıyor. Tülin Özen’in başrolünde yer aldığı filmde kendisine Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor. Zürih, Free Zone, Cinemed Brüksel Akdeniz, LIFFE ve Arras Film Festivalleri’nden ödüllerle dönen, Türkiye prömiyerini de 43. İstanbul Film Festivali’nde yapan ‘Tereddüt Çizgisi’, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu (Tülin Özen) ve FIPRESCI (Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği Ödülü) ödüllerini kazanmıştı. Yapımcılığını Kuyu Film, Fol Film, Karma Films, TRT, BKM Mutfak, Sev Yapım, Nephilim Producciones, Point Film’in yaptığı filmin çekimleri 2022 yılında Uşak’ta gerçekleştirildi.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...

U.KIVANÇ TERZİOĞLU