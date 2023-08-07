Haber: Beyza Betül Cihan

Şirketin sonraki amiral gemisi olan iPhone 15'in piyasaya sürülmesiyle ilgili beklentiler de giderek artıyor. İşte iPhone 15 hakkında bilinmesi gerekenler:

1. Tasarım ve Ekran iPhone 15'in tasarımında dikkat çekici yenilikler bekleniyor. Daha ince çerçeveli bir tasarım, daha yüksek ekran-kasa oranı ve daha pürüzsüz bir görünüm beklenen özellikler arasında yer alıyor. Aynı zamanda daha yüksek yenileme hızına sahip bir ekranın da beklendiği belirtiliyor.

2. İşlemci ve Performans Apple, her yeni iPhone modelinde daha güçlü işlemciler sunma geleneğini sürdürüyor. iPhone 15'te de daha hızlı ve daha verimli bir işlemci bekleniyor. Bu da daha iyi performans, daha hızlı uygulama açılışları ve daha akıcı kullanım deneyimi anlamına geliyor.

3. Kamera Geliştirmeleri Kamera teknolojisi iPhone'un önemli özelliklerinden biri haline geldi. iPhone 15'te de kamera geliştirmeleri bekleniyor. Hem arka hem de ön kameralarda daha gelişmiş sensörler, düşük ışık performansının artırılması ve yeni çekim modları gibi özelliklerin yer alması bekleniyor.

4. Pil Ömrü Daha uzun pil ömrü, her akıllı telefon kullanıcısının istediği bir özelliktir. Apple, iPhone 15'te pil ömrünün artırılmasına odaklanarak kullanıcıların gün boyu daha fazla kullanım sağlamasını hedefliyor.

5. Bağlantı ve Kablosuz Teknolojiler iPhone 15'in daha hızlı 5G bağlantısı ve diğer kablosuz teknolojilerdeki geliştirmelerle geleceği söyleniyor. Bu, daha hızlı internet bağlantısı ve daha stabil kablosuz bağlantı anlamına geliyor.

6. Fiyat ve Çıkış Tarihi iPhone 15'in fiyatı ve çıkış tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Apple'ın önceki modellerde olduğu gibi farklı fiyat seçenekleri sunması ve sonbahar aylarında yeni iPhone modelini duyurması bekleniyor.