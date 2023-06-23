Antalya
İkizce Mahallesi Gölet mevkisinde ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Wilders Erdoğan'a: seslendi: Türkleri mi yoksa Arapları mı daha çok seviyorsunuz?
Yangına, 3 helikopterle havadan, 5 arazöz, itfaiye ve 3 ilk müdahale aracıyla karadan müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışma başlatıldı.
Yangında bir hektar alan zarar gördü.
AA