İstanbul

Kurban Bayramı'nı İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi.

Yolcular, havalimanı binası girişindeki x-ray kontrol noktalarında yoğunluk oluşturdu.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle önlem alan İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Hem iç hatlar hem de dış hatlar kontuarlarında kuyruk oluştu. İç hat kontuarlarında daha uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

Polis ekipleri, Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki tüm pasaport bankolarını açık tutarak, yoğunluğun oluşmasını önlemeye çalıştı.

Ekipler, yolcuları uçuşlarına yetiştirmek için büyük çaba harcadı.

Bayram tatili için Tekirdağ'dan Hakkari'ye gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen Fesih Altan, Çerkezköy'de ikamet ettiğini söyledi. Uçak biletini bir ay önce aldıklarını belirten Altan, "Böyle kalabalık olacağını biliyorduk o yüzden önceden tedbirimizi aldık. Bayram tatilini ailemin yanında Hakkari'de geçireceğim." diye konuştu.

Tatil için ailesiyle birlikte Erzurum'a giden Necip Aras, bayram ve yaz tatilini birleştirdiklerini kaydetti.

Tatili memleketinde geçireceğini anlatan Aras, "Okullar bildiğiniz gibi tatil oldu. Çocukların da tatilini orada geçirmesi için biletleri aldık. Tatilimizi memleketimizde yapalım dedik. Güzel bir zaman geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nda yeni rekorlar bekleniyor

Öte yandan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan alınan bilgiye göre, bugün havalimanından 1552 seferin yapılması planlanıyor. Bu uçuşlarla 246 bin 994 yolcunun ise seyahat etmesi ve yolcu sayısında yeni bir rekorun kırılması öngörülüyor.

İstanbul Havalimanı'nın yarın ise 1510 uçuş ile 251 bin 737 yolcuya ev sahipliği yapması planlanıyor. 25 Haziran pazar günü ise 1583 uçuş ile 254 bin 559 yolcunun seyahat edeceği bekleniyor.

İstanbul Havalimanı 11 Haziran'da UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelen çoğunluğu İngiliz ve İtalyan futbolseverlerin oluşturduğu yoğunlukla, toplam 1684 uçuş ile tüm zamanların hava trafik rekoruna imza atmıştı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) verilerine göre, 2019 yılının Eylül ayında, Almanya'da bulunan Frankfurt Havalimanı'nın toplamda gerçekleşen 1624 toplam iniş-kalkış rakamının da ötesine geçilerek Avrupa havalimanları arasında en yüksek günlük uçak iniş-kalkış sayısına ulaşılmıştı.

AA