BAR AA- Ülkenin Arnavutluk sınırına yakın, Adriatik Denizi kıyısındaki tarihi Bar kenti, ülkede zeytin ağaçlarına ev sahipliği yapma özelliğiyle biliniyor.

Bar'daki "barış yeri" anlamına gelen Mirovica bölgesinde bulunan 2 bin 248 yaşındaki "eski zeytin ağacı" ismini taşıyan, kentteki barışlara şahitlik eden ağaç, yıllara meydan okuyarak bütün heybetiyle ayakta duruyor.

Bar Zeytinciler Derneği Başkanı Cazim Alkovic, eski ağacın kentteki önemini, anlattı.

Eski zeytin ağacının, Bar kentinin Mirovica bölgesinde bulunduğunu belirten Alkovic, "Bu bölge, isminden de anlaşıldığı gibi, küs ailelerin barıştığı, arkadaşlıkların geliştiği bir yer olarak bilinmektedir. 2000 yıldan yaşlı bu ağaç, Barlılar için büyük önem taşımaktadır, çünkü o, bölgedeki varoluşumuzun, medeniyetimizin ve dostluk ruhu içerisinde geliştiğimizin kanıtıdır." ifadesini kullandı.

"Ağacın yaşı, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından belirlendi"

Derneklerinin, zeytinciliğin geliştirilmesi ve yeni zeytincilerin eğitilmesi gibi faaliyetler yürüttüğünü aktaran Alkovic, zeytin ve zeytin yağının tanıtımı, zeytincilikle turizm ilişkilerinin daha iyi hale getirilmesi üzerine çalıştıklarını dile getirdi.

Alkovic, derneklerinin bölgedeki zeytin ağaçlarının yaşlarının belirlenmesi için çalışmalar başlattığını ve birçok kurumla iletişime geçtiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu çalışmalarda, 'eski zeytin ağacı' ismini verdiğimiz bu ağacın da 'bölgedeki en yaşlı zeytin ağacı' olduğunu öğrendik. Projemiz kapsamında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden bir ekip, 8 yıl önce buraya gelerek ölçümler yaptı ve ağaçtan doneler alıp Türkiye'ye götürdü. Bir ay sonra da bu ağacın yaşıyla ilgili resmi belge tarafımıza yollandı. 2015'te aldığımız sertifikayla ağacın o zaman 2 bin 240 yaşında, dolayısıyla bugün 2 bin 248 yaşında olduğunu öğrendik."

"Eski zeytin ağacından 100 kilogram zeytin elde ediliyor"

Derneklerinin her yıl "eski zeytin ağacı" etrafında toplu zeytin toplama geleneğini yürüttüğüne işaret eden Alkovic, "Karadağ'da zeytin toplama dönemini 'eski zeytin ağacının' zeytinlerini toplayarak başlatıyoruz. Toplumdaki konum, maddiyat gibi durumlar önemsenmeden herkes birlik içerisinde zeytin toplama işlemine katılıyor." diye konuştu.

Alkovic, zeytinlerin elle ağaca zarar vermeyecek şekilde toplandığını vurgulayarak, "eski zeytin ağacından" ortalama 100 kilogram zeytin elde ettiklerini ve bunun 7-8 kilogram zeytin yağına tekabül ettiğini söyledi.

Elde ettikleri zeytin yağını özel ahşap kutularda sakladıklarını vurgulayan Alkovic, 2 bin 248 yıllık bir ağaçtan elde edilen zeytin yağının hiçbir zenginlikle ölçülemeyeceğini kaydetti.