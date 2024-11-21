Göksel Takvim, kocakarı takvimi, doğa takvimini kullanarak hazırlanan bu müthiş kitap içeriğinde;

· 2025 yılının şanslı günleri.

· Bereketinizi arttıracak zamanlar ve ritüeller.

· Tüm burçlara özel tavsiyeler.

· 365 günün Astroloji tüyoları

· Yasemin Hüzmeli den Mutfak tüyoları ve yemek tarifleri.

· Ayşen Şen Sofya’nın Arka Bahçesinden Mevsimine göre tüketilmesi gereken

yiyecekler ve öneriler.

· Gül Ababey’den Yeniay Dolunaylar için özel ThetaHealing çalışması ve his

yüklemesi.

· Gül Demirden Rosapietra Dogaltaş tavsiyeleri ve bilgileri.



Gezegen geçişleri, ay takvimi çizelgelerini Astrolog Vedat Delek Astroloji Akademisi mezunları hazırladı. Emine Özgül Soykan, Mine Füsun Demirtaş, Esin Cam Tongal ve Süreyya Parlatan’ın katkıları ile hazırlandı.

Hayatınızı kolaylaştıracak bilgilerle hazırlanan Zenginlik Ajandası sizi zenginliğine kavuşturmak için hazırlandı. Astrolog Vedat Delek kitap içerisinde verdiği tavsiyeleri dikkate aldığınız takdirde; iş hayatınızda aşk hayatınızda aile hayatınızda olumlu büyük değişimlerin farkına varacaksınız.

Bu kitap sizin zengin olmanız için hazırlandı.

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