İSTANBUL- Dünyada her 10 kediden yalnızca 4’ü düzenli sağlık kontrollerinden geçiriliyor. Kedi sahipleri, kedilerini yalnızca hastalandığında veya yaralandığında veteriner kliniğine götürdüklerini belirtirken, Türkiye’deki kedi sahiplerinde de maalesef benzer bir durum söz konusu. Royal Canin tarafından gerçekleştirilen araştırmalara göre, günümüzde her 3 kedi sahibinden 1’i kedileri hastalık semptomu göstermesine rağmen kedilerini hemen sağlık kontrollerinden geçirmediğini belirtiyor. Hastalık semptomlarının müdahale edilmediği takdirde kendi kendine geçeceğine inanılması ve veteriner klinik ziyaret sürecinin kediler ve sahipleri için stresli bulunması, düzenli sağlık kontrollerinin ertelenmesinin ardındaki temel etkenler.

Sektörel dernekler ile işbirliği içerisinde ulusal bir farkındalık kampanyası

Royal Canin Türkiye tarafından düzenlenen “Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün” sosyal farkındalık kampanyası, bu yıl 16 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında hayata geçiriliyor. İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO), Kedici Veteriner Hekimler Derneği (KEDVET), Kedi Hekimliği Derneği (KHEDİ), Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği (KLİVET), Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği (KHVHD) ve Acil Veteriner Hekimleri Derneği’nin (TuVECCA) program ortakları arasında yer aldığı kampanya, hayvan sahiplerini kedileri için düzenli sağlık kontrolleri planlamaya teşvik ederken koruyucu hekimlik uygulamalarının önemi konusunda farkındalık yaratmayı ve kedilere yönelik sağlık hizmetlerini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Kampanya hakkında konuşan Royal Canin Türkiye Ülke Müdürü Aslı Çelikkol, “Hayvanlar için Daha İyi Bir Dünya vizyonumuz kapsamında sekiz yıldır yürüttüğümüz kampanyamız ile her yıl binlerce hayvan sahibi ve kedilerinin yaşamına dokunuyoruz. Hayvan sağlığı, mutluluğu ve refahında kilit rol oynayan veteriner hekimlerimiz, hayvanlar ve sahipleri için yarattığımız değer dünyasının merkezinde bulunuyor. Bu projemizde de bilgi ve deneyimleri ile bize önemli meslek örgütleri ve dernekler eşlik ediyor. Hayvan sahiplerini bilgi ile desteklemek bizim önceliğimiz. Hayata geçirdiğimiz bu sosyal farkındalık kampanyası ile birlikte, kedilerin yavruluk döneminden itibaren düzenli veteriner kliniği ziyaretlerine başlamasını teşvik ediyoruz,” dedi.

Hastalıklarını ustalıkla gizleyebilen kediler için, sağlık kontrolleri şart!

Kedilerin düzenli sağlık kontrollerinden geçirilmemesinin ardında halk arasındaki yaygın yanlış inanışların da olduğunun altını çizen Royal Canin Kurumsal İlişkiler Direktörü Çağla Çavuşoğlu, “Kedilerin, dokuz canlı oldukları yalnızca bir efsaneden ibaret. Doğaları gereği özgür karakterli ve görece dirençli olmaları sebebiyle kedi sahipleri, kedilerinde hastalık semptomları baş gösterdiğinde ‘bunu da kendi başlarına atlatabilir’ gibi yanlış bir düşünceye kapılabiliyor. Hastalık belirtilerini ustalıkla maskeleyebilen kedilerde ilk semptomu gördüğümüzde hemen harekete geçebilmeli ve veteriner hekimler aracılığıyla teşhis ve tedavi sürecini başlatabilmeliyiz. Aksi takdirde, hastalıkları gözle görülebilir bir noktaya ulaştığında, çoğunlukla hastalıkları ilerlemiş ve hatta geri dönülemeyecek noktaya ulaşmış olabiliyor. Bu nedenle, insanlarda olduğu gibi, kedilerde de erken teşhis hayat kurtarır diyoruz,” dedi.

HABER: MERVE ELÇİ