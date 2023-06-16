HABER: MEHMET ŞAHİNCİLEROĞLU

Mekân, yaklaşık 3 yıldır İstanbul Kâğıthane’de Kemerburgaz Caddesi üzerinde farklı bir isimle, son 1 yıldır ise La Mesa Restaurant olarak hizmet veriyor. La Mesa’nın yeni işletmecileri, burasının İstanbul’un en iyi mekânlarından birisi yapmaya kararlı olduklarını belirttiler.

Her geçen gün popülerliğini artıran ve nezih bir ortamda müşterilerini ağırlayan mekânda kahvaltı çeşitleri, dünya mutfağından yemekler (Fransız, İtalyan, Meksika gibi), soğuk sıcak içecekler, nargile, alkollü-alkolsüz kokteyller, alkollü içecekler (turizm ruhsatlı) mevcut.

Havuzlu bahçeli oyun parkına sahip olan mekânda aile yerleri de bulunuyor. Hijyen kurallarına uygun servis hizmetiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan La Mesa’da ayrıca, özel günler için de kutlamalar yapılabiliyor. Sabah 08.00’de açılan La Mesa, gece saat 01.00’e kadar hizmet veriyor.

La Mesa Restaurant işletmecilerinden Rıdvan Akın, hijyen kurallarına uygun, müşteri memnuniyetine önem veren, güler yüzlü personelleriyle İstanbullular’a en iyi hizmeti verebilmek için çalıştıklarını söyledi.

Yaklaşık 3 aydır mekânın işletmeciliğini yaptıklarını ifade eden Akın, bu kısa sürede çok sayıda ünlü ismi ağırladıklarını belirtti.

Önümüzdeki günlerde farklı sürprizlerle hizmet vermeyi sürdüreceklerini kaydeden Akın, hoş vakit geçirmek isteyen herkesi La Mesa’ya davet etti.

Adres: Kemerburgaz Cad. Shell Petrol Yanı No:63/A, 34406 Kâğıthane/İstanbul