Şuşa

Açılış etkinliğine, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, TÜRKSOY üyesi ülkelerden yetkililer ve davetliler katıldı.

Bakan Kerimli, Şuşa'nın Azerbaycan tarihi ve kültüründe önemli yere sahip olduğuna işaret ederek, işgal döneminde kentteki tarihi ile kültürel anıtların Ermenilerce yıkıldığını ve tahrip edildiğini vurguladı.

Kerimli, "Bugün, Şuşa ve tümüyle Karabağ, intibah dönemini yaşamaktadır. Şuşa'nın tarihi ve kültürel yönleri şehre geri kazandırılıyor." ifadesini kullandı.

TÜRKSOY'un 30. kuruluş yılını da kutlayan Kerimli, "Şuşa'da çok sayıda etkinlik yapacağız. Ekimde Şuşa'da '1. Türk Dünyası Kültür Forumu' düzenlenecek." diye konuştu.

"Şuşa, Türk dünyasının birlik, beraberlik ve kardeşliğinin sembolüdür"

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, bir zamanlar işgal altında bulunan bu toprakların artık acı ve kederin değil özgürlüğün, bağımsızlığın ve kardeşliğin mekanı olduğunu dile getirdi.

Raev, "Daha dün, bu kadim topraklarda silah sesleri, mayın patlamaları duyulurken bugün, bu topraklarda tüm Türk dünyasının türküleri söyleniyor, Karabağ'ın uçsuz bucaksız yüce dağlarında Türkün bayrağı dalgalanıyor. Şuşa, Türk dünyasının kültür başkentidir. Şuşa, Türk dünyasının altın köprüsüdür. Şuşa, bugün Türk dünyasının birlik, beraberlik ve kardeşliğinin sembolüdür." ifadelerini kullandı.

Karabağ zaferinin her şeyden önce kahraman Azerbaycan halkının zaferi olduğunu belirten Raev, "Bu zafer, sadece Azerbaycan'ın değil Türk dünyasının zaferidir. Çünkü bu zaferle Türk dünyası birleşmiştir, Türk birliği güçlenmiştir. Atalarımızın bize yüklediği tarihi sorumluluğu omzumuzda taşıyoruz. Bu emaneti gelecek nesillere aktarmak zorundayız." dedi.

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, dünyadaki küresel ve bölgesel gelişmelerin Türk dünyasındaki işbirliği ve entegrasyonu daha da önemli hale getirdiğini söyledi.

Türk dünyasını küresel sınamalar karşısında daha güçlü hale getirmek için çaba harcadıklarını vurgulayan Ömüraliyev, Şuşa'da yıl içerisinde etkinlikler düzenleyeceklerini bildirdi.

Türk dünyasının farklı ülkelerinden sanatçıların sahne aldığı etkinlikte, konuklara Türk dünyası mutfağından çeşitli tatlar ikram edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesinin kurduğu stantta, Türk mutfağından yemekler tanıtıldı.

Türk Dünyası Kültür Başkenti

TÜRKSOY tarafından her yıl Türk dünyasından bir şehir seçilerek "kültür başkenti" ilan ediliyor ve yıl boyunca o şehirde çok sayıda kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenleniyor.

2012'de Kazakistan'ın Astana şehriyle başlayan süreçte sırasıyla 2013'te Türkiye'nin Eskişehir, 2014'te Tataristan'ın Kazan, 2015'te Türkmenistan'ın Merv, 2016'da Azerbaycan'ın Şeki, 2017'de Kazakistan'ın Türkistan, 2018'de Türkiye'nin Kastamonu, 2019'da Kırgızistan'ın Oş, 2020'de Özbekistan'ın Hiva, 2022'de Türkiye'nin Bursa şehri bu unvana sahip olmuştu.

"Türk Dünyası Kültür Başkenti" unvanı, 2023 yılı için Bursa'dan Azerbaycan kültür ve sanatının en önemli merkezlerinden Şuşa'ya devredilmişti.

Ermenistan güçlerinin 8 Mayıs 1992'de işgal ettiği Şuşa, 8 Kasım 2020'de Azerbaycan ordusu tarafından kurtarılmıştı.

Karabağ Hanı Penahali tarafından 1752'de kurulan Şuşa, hem çok sayıda tarihi anıta sahip olması hem de çok sayıda seçkin bilim ve kültür adamının burada doğması dolayısıyla tüm Azerbaycanlılar için önemli bir kent.

AA