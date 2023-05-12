Brüksel

Fransızca yayın yapan La Derniere Heure gazetesinin haberine göre, Belçika Göç ve İltica Bakanı Nicole de Moor, Mecliste yaptığı konuşmada, 2022'de bir önceki seneye kıyasla 6 bin 434 refakatsiz sığınmacı çocuğun kayıt altına alındığını belirtti.

De Moor, bunun şimdiye kadarki en yüksek rakam olduğunu kaydetti.

Bu çocukların 2 bin 200 kadarının 11-15 yaş aralığında olduğunu aktaran Moor, bu durumun yeni barınma merkezlerinin açılmasını gerektirmediğini ifade etti.

Belçika'da sığınma başvurusu yapmak isteyenlere barınacak yer bulunmamasıyla ilgili uzun süredir kriz yaşanıyor.

Mülteci kabul merkezlerinin kapasitelerinin dolması nedeniyle yaşları, cinsiyetleri fark etmeksizin bu kişiler, sokaklarda yatmak zorunda kalıyor.

AA