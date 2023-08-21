Haber: Mert Osman Erman

Sekiz aday da barış ve güvenlik ihtiyacından bahsetti - ve sık sık kanlı bir kampanyanın ardından, bu, Ekvadorluların duymak istediği bir mesajdı.

Bay Villavicencio'nun ölümünden sonra, kuzeydeki Esmeraldas ilinde bir yerel politikacı öldürüldü ve birçok kişi daha fazlasının geleceğinden korktu.

Neyse ki, Pazar günkü seçimler herhangi bir olay olmadan geçti, ancak hiçbir aday ikinci turu kaçınmak için yeterli destek alamadı.

Bu, Ekim ayı öncesinde kampanyanın yeniden hız kazandığı daha fazla belirsizliği getiriyor.

Solcu aday Luisa Gonzalez, cömert sosyal refah programları vaat ederek oyların %33'ünü aldı.

Zaferi sürpriz olmadı - o her zaman favoriydi. Ancak ikinci sıradaki aday beklenenden daha az bekleniyordu. Genç işadamı Daniel Noboa, son tartışmada iyi bir performans gösterdikten sonra oyların %24'ünü kazandı.

Ekvadorlular Pazar günü oy kullanırken, güvenlik gündemin en üst sırasındaydı.

"Durum çok karmaşık," diyor 33 yaşındaki kişisel antrenör Priscila Jaramillo. "Villavicencio'nun ölümünden sonra, birleşmemiz gerektiğini düşünüyorum."

Uzmanlar, acımasız kampanyanın birçok insanın görüşünü değiştirdiğini söylüyor.

"Şiddet bir seçmen için bir duygudur," diyor siyaset analisti Pedro Donoso. "Yetkililerin öldürüldüğü bir ülkede yaşamanın gerçeği, bir adayın suikast edildiği - bu, kime oy verileceğini belirlemede önemli bir faktör olabilirdi."

Fernando Villavicencio'nun kızları, Tamia ve Amanda, Pazar günü beyaz giyinerek sandık başına gitti. Bu, babalarını öldürenlere, ülkede barışçıl değişim için kampanya yürüten babalarının mirasını onurlandıracaklarına dair bir mesajdı.

Tamia'nın yüzünde huito meyvesinin mürekkebi ile yapılmış kalın koyu mavi bir çizgi vardı - Ekvador'daki yerli toplulukların geleneksel yüz boyama yöntemlerinden biridir.

Tamia, "Bu kutlamalar ve savaşlar için kullanılır ve bugün güçlü duruyoruz ve elinizde kalemle savaşıyoruz" diyor.

Ablası Amanda, babasının ölümünün, onu en iyi arkadaşı olarak gördüğü kişinin, birçok Ekvadorlunun uyanışı olduğunu söylüyor.

"Güzel, güçlü, nazik - bir devdi," diyor.

"Ekvador'da güçlü bir tarihi an yaşıyoruz. Arkadaşlarımın çoğu, yaşlarına denk insanlar, oy pusulalarını mahvettiler, siyasetle ilgilenmeyen insanlar üzgün - ve düşünüyorlar, eğer ülkem için, kendim için bir şey yapmazsam, hiçbir şey değişmeyecek, mafya gelecek ve bizi ele geçirecek," diye ekliyor Amanda.

Ancak şiddetin ötesinde, Ekvador'da başka güçlü bir etken daha var - "correismo".

Solcu popülist başkan Rafael Correa ile başlayan siyasi hareket - eğitim ve sağlık programlarına harcama yapan bir politikacı.