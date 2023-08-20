Haber: Mert Osman Erman

Yetkililer, yakındaki yangınlardan gelen dumanın Okanagan Gölü üzerinde asılı olduğu Kelowna adlı 132 bin kişilik su kenarı şehrine seyahat kısıtlaması getirdi.

Bu emir, tahliye edilenler ve acil durum çalışanları için yeterli konaklama sağlamayı amaçlamaktadır.

Yakındaki 36 bin kişilik West Kelowna şehrinde evleri yok etti.

Seyahat kısıtlamaları ayrıca Kamloops, Oliver, Penticton, Vernon ve Osoyoos kasabalarına da uygulanmaktadır.

Yüzlerce mil kuzeyde, devasa bir yangın Yellowknife şehrine doğru ilerlemeye devam ediyor.

Kanada'nın Kuzeybatı Bölgeleri'nin başkenti olan bu şehri tahliye etme resmi süresi Cuma günü sona erdi. Bir yerel yetkili daha sonra o gün neredeyse tüm sakinlerin ya araba ya da uçakla ayrıldığını söyledi.

Şehir halkının yaklaşık 20 bini tahliye edilmişti. Yetkililer, 39 hasta hastaneden Cuma akşamı alternatif tesislere taşındı ve bu kişilerin şehirden tahliye edilen son kişiler olduklarını söyledi.

Çevre ve topluluklar bakanı Shane Thompson, bazı insanların "yerinde barınmayı" tercih ettiğini, ancak yerel halkı ayrılmaya çağırdı. British Columbia'da tahliye emirleri Cuma günü 15,000 evi kapsayacak şekilde genişledi ve Cumartesi akşamına kadar en az 30 bin evi etkiledi. Başka 36 bin ev tahliye uyarısında bulunuyor.

Acil Durum Yönetimi Bakanı Bowinn Ma, yetkililerin "tahliye emirlerini takip etmenin ne kadar kritik olduğunu yeterince vurgulayamayacaklarını" söyledi.

"Bu sadece bu mülklerdeki insanlar için hayat ve ölüm meselesi değil, aynı zamanda sıklıkla geri dönerek insanları ayrılmaları için ikna etmeye çalışacak ilk müdahale ekipleri için de" dedi.

Eyalet Başbakanı David Eby, toplamda 35 bin kişinin ayrılması gerektiğini, bunlardan 30 bin'inin tahliye edilmek üzere hazırlıklı olmalarının istendiğini söyledi. Kanada, Kanada Ortak Orman Yangını Merkezi (CIFFC) verilerine göre ülke genelinde en az bin yangınla en kötü orman yangını sezonunu geçiriyor.

Uzmanlar, iklim değişikliğinin, yangınları besleyen sıcak, kuru hava riskini artırdığını belirtiyorlar.

Aşırı ve uzun süreli sıcak hava topraktan giderek daha fazla nem alır, bu da özellikle rüzgarlar güçlüyse inanılmaz hızda yayılan yangınlar için yakıt sağlayabilir.

Şu ana kadar ölüm haberleri bildirilmedi.