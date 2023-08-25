HABER: DİNÇER KARACALAR



Basketbol dünyasındaki başarılarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle de adından söz ettiren Banu Karadağlı, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Karadağlı, Gold Fame Prestige Ödül Gecesi’nde ‘Yılın Uluslararası En Başarılı Kadın Basketbolcusu’ ödülüne layık görüldü.



MUTLULUK VE HEYECAN BİR ARADA



Organizatörlüğünü Hakan Taner Çapın yaptığı 23 Ağustos Çarşamba akşamı Valide Sultan Yalısı’nda gerçekleşen ödül töreni, sanat ve spor camiasının yıldız isimlerini buluşturdu. Sunuculuğunu Hakan Taner Çapın ve Dilara Erentöz’ün üstlendiği törene katılarak ödülünü alan Banu Karadağlı, sahnede yaptığı konuşmada bu ödüle layık görüldüğü için büyük mutluluk ve heyecan yaşadığını dile getirdi.