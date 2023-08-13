Haber: Damla Oya Erman

Geçtiğimiz ay, Kristin Harila ve Nepalli Tenjin Sherpa (Lama olarak bilinir), dünya genelindeki 8,000 metrelik dağların tümünü tırmanarak en hızlı zirve rekorunu kırdılar. Ancak bu başarı, Pakistanlı bir taşıyıcının düştüğü halatlarda ters durduktan sonra yanlarından geçen onlarca dağcı iddiaları nedeniyle gölgede kaldı.

Kristin Harila, geçen hafta CNN'e verdiği röportajda, Pakistan dağ taşıyıcısı Mohammad Hassan'ı kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ve olayın görüntülerinde yer almadığını inkar etti.

Diğer dağcı Wilhelm Steindl, The Standard gazetesine verdiği röportajda, o gün dağda olduğunu belirtti. Ancak koşulların çok tehlikeli hale geldiğini söylediği için geri dönmeye karar verdi.

Steindl ve kameraman Philip Flämig, tehlikeli rotayı sürdürenleri drone görüntüleriyle izlediklerini söyledi. Görgü tanıkları daha sonra düşmüş ve baş aşağı asılı duran bir adamı gördüklerini ve tırmanan dağcıların onun üstünden geçtiğini ifade etti.

Kristin Harila, olayın anında sahnede olmadığını, ancak düştüğünde onu halatta asılı dururken gördüklerini ve kurtarmaya çalıştıklarını söyledi. Harila'ya göre, şartlar son derece kötüydü ve olay gece ortasında gerçekleştiği için kurtarma çabaları saatlerce sürdü.

Hassan'ı kurtarmak için uğraşılarak başka görevleri ertelediklerini belirten Harila, sonunda kurtarma ekibinin tam olarak ne yapması gerektiğine karar veremediği için sahneyi terk etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Harila, olay sonrasında yaptığı açıklamada, "Elimizden gelen her şeyi yaptık," dedi ve herkesin zirveye çıkarken uygun eğitim, ekipman ve rehberlik alması gerektiğini vurguladı.

Steindl, kurbanın ailesi için online bir yardım kampanyası başlattı. Ancak Harila, iddiaları reddederek, "Bir canlı insanın orada yatırılmasının altında yatan gerçek utanç verici," dedi.