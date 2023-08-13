Haber: Damla Oya Erman

II. Dünya Savaşı'nın ardından mağlup Almanya, Sovyet, Amerikan, İngiliz ve Fransız işgal bölgelerine ayrıldı. Berlin şehri, teknik olarak Sovyet bölgesinin bir parçası olmasına rağmen, Doğu ve Batı olarak ikiye bölündü. Sovyetler şehrin doğu kısmını aldı. Haziran 1948'de gerçekleşen büyük bir Müttefik hava köprüsü, Batı Berlin'i ablukaya almaya çalışan Sovyet girişimini engelledikten sonra, Doğu Berlin daha da sıkı bir şekilde Sovyet etkisine girdi. Sonraki 12 yıl boyunca batı parçasından koparılan ve temelde Sovyet bir uydusu haline getirilen Doğu Almanya, 2,5 ila 3 milyon vatandaşını daha iyi fırsatlar arayarak Batı Almanya'ya göç etti. 1961 yılına gelindiğinde, aralarında birçok yetenekli işçi, profesyonel ve entelektüelin de bulunduğu 1.000 kadar Doğu Alman her gün ayrılıyordu.

Ağustos ayında, Doğu Almanya'nın Komünist lideri Walter Ulbricht, Sovyet Başbakanı Nikita Kruşçev'den Doğu ve Batı Berlin arasındaki tüm geçişleri kapatma iznini aldı. Askerler 12-13 Ağustos gecesi çalışmalara başladı ve Doğu Berlin sınırının hemen içine 100 mil üzerinde dikenli tel serdiler. Tel hızla beton bloklardan oluşan, 96 mil uzunluğunda, 6 fit yüksekliğinde bir duvarla değiştirildi. Duvarın etrafında nöbet kulübeleri, makineli tüfek kuleleri ve arama ışıkları bulunuyordu. "Volkspolizei" olarak adlandırılan Doğu Alman subayları Berlin Duvarı'nı günün her saati devriye geziyordu.

O ilk sabah, birçok Berlin sakini birden diğer yarısındaki arkadaşlarından veya aile üyelerinden ayrıldı. Batı Berlin'in belediye başkanı Willi Brandt önderliğinde, Batı Berlinliler duvara karşı protesto gösterileri düzenledi ve Brandt, özellikle Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı demokrasilerini, bunun karşısında durmamakla eleştirdi. Başkan John F. Kennedy daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekten yalnızca Batı Berlinlilere ve Batı Almanlara yardım edebileceğini ve Doğu Almanlar adına herhangi bir türde eylemde bulunmanın sadece başarısızlıkla sonuçlanacağını açıklamıştı.

Berlin Duvarı, Soğuk Savaş'ın en güçlü ve sembolik göstergelerinden biriydi. Haziran 1963'te Kennedy, "Ich bin ein Berliner" ("Ben bir Berliner'im") ünlü konuşmasını Duvar önünde yaparak şehri özgürlüğün ve demokrasinin sembolü olarak kutladı. Duvarın yüksekliği 1970 yılında kaçma girişimlerini durdurmak için 10 fit yüksekliğe çıkarıldı; bu dönemde neredeyse günlük olarak gerçekleşiyordu. 1961'den 1989'a kadar toplam 5,000 Doğu Alman kaçmayı başardı, birçok kişi denedi ancak başarısız oldu. Bazı kaçma girişimlerinin yüksek profilli vurulmaları, Batı dünyasının Duvar'a olan nefretini artırdı.

Sonunda, 1980'lerin sonlarında Sovyetler Birliği'nin çöküşü tarafından beslenen Doğu Almanya, bir dizi liberal reformu uygulamaya başladı. 9 Kasım 1989'da Doğu ve Batı Almanların büyük kitleleri Berlin Duvarı'nın etrafında toplandı ve Duvar'ı aşmaya ve sökmeye başladı. Bu Soğuk Savaş baskısının sembolü yıkıldığında, Doğu ve Batı Almanya tekrar birleşerek 3 Ekim 1990'da resmi bir birleşme anlaşması imzaladı.