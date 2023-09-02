Haber: Mert Osman Erman

Mohamed Kissi geri dönen tek sağ kalan oldu. Kardeşi ve bir arkadaşı öldü ve bir başka arkadağının ise Cezayir'in gözaltında olduğu söyleniyor.

"Üzerimize doğru geldiler, ardımızdan ateş etmeye başladılar," dedi Kissi Fransız televizyon ağı BFM'ye.

Fas, bir soruşturma başlattı ve Cezayir'den henüz herhangi bir yorum gelmedi.

İki ülke, Fas'ın tartışmalı Batı Sahra bölgesine olan iddialarıyla ilişkilendirilen uzun bir gerilim tarihine sahiptir.

İkisi arasındaki sınır 1994 yılında kapatıldı ve Cezayir, iki yıl önce diplomatik ilişkileri kesti. Bu, Rabat tarafından reddedilen düşmanca eylemlerde bulunmakla suçladığı için oldu.

İki jet ski ile dört kişilik grup, Salı günü Fas'ın Saidia tatil beldesinden hareket etti ve Cezayir sahil güvenliği tarafından vuruldular.

Kissi, gece düştüğünde kaybolduklarını ve Cezayir topraklarına girdiklerini fark ettiklerinde Cezayir sahil güvenliği teknelerinin yaklaştığını gördüklerini anlattı.

"Onlar üzerimize geldiler," dedi. Kardeşi Bilal, geri dönmelerini işaret etti.

"Onlar ardımızdan ateş etmeye başladılar," dedi Kissi.

Balıkçılar, denizde cansız bir cesedin görüldüğü görüntüleri paylaştıktan sonra Fas'ta öfke patlak verdi. Bu ceset, Fransa'da yaşayan Bilal Kissi'ye aitti ve Perşembe günü defnedildi.

İkinci öldürülen kişi olarak Abdelali Mechouar adı verildi. Onun cesedi hala Cezayir'de, Fas haber sitesi Le360'ye göre.

Fransız uyruğa sahip olan Smail Snabe'nin çarşamba günü Cezayir'de bir savcının önünde göründüğü ancak detayların verilmediği bildiriliyor.

Cezayir ve Fas, Fransız sömürge yönetiminden bağımsızlıklarından bu yana gerilimin kaynağı olan yaklaşık 2.000 km (1.242 mil) uzunluğundaki bir sınırı paylaşıyor.

1994 yılında, İslamcı militanlar Marakeş'teki tarihi bir oteli bombaladıktan sonra güvenlik nedeniyle kapatıldı.