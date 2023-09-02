UBARİ (AA)

Libya Genel Elektrik Şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyinde şiddetli kum fırtınaları nedeniyle enerji nakil hattındaki direklerin etkilendiği belirtildi.

Şiddetli fırtınalar nedeniyle Ubari kentine bağlı İravun bölgesinde bulunan enerji nakil hattı direklerinin yıkıldığı aktarılan açıklamada, bu durumun Ubari kentinin bazı bölgelerinde elektrik kesintisine yol açtığı duyuruldu.

Açıklamada, bu bölgeleri besleyecek geçici bir hat kurma ve zarar gören hatların bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.