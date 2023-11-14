Haber: Mert Osman Erman

Yargıcın cesedi Pazartesi günü Aguascalientes şehrinde, bir ikinci kişinin cesediyle birlikte bulundu.

Yerel medya ikinci kişiyi Baena'nın partneri olarak tanımladı.

Güvenlik Bakanı Rosa Icela Rodríguez, "Bu bir cinayet mi yoksa... bir tür kaza mı olduğu belirsiz" dedi.

Eyalet başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, üçüncü bir kişinin eve girdiğine dair bir işaret bulunmadı.

Üçüncü bir şahsın evine girdiğine dair bir işaret bulunmamıştı ve kesici bir nesnenin bulunduğu ve olayın kişisel bir mesele olabileceğine dair ön bulgular olduğu ifade edildi.

LGBTQ+ hakları grubu Letra S, yerel yetkililerden ölümleri önyargısız ve dikkatlice araştırmalarını talep etti.

Grubun direktörü Alejandro Brito, Baena'nın onlara/aşağıdakilere zamirlerini kullandığı kişinin "birçok nefret mesajı, hatta şiddet ve ölüm tehditleri aldığını" söyledi.

Brito, Baena'nın "cinsiyet dışı topluluğun içine kapanan görünmez engelleri aştığını" ekledi.

38 yaşındaki Baena, Ekim 2022'de Aguascalientes eyalet seçim mahkemesi için yargıç oldu ve Latin Amerika'da bir yargı pozisyonunu üstlenen ilk cinsiyet dışı kişi olduğuna inanılıyordu.

Haziran ayında, onlara cinsiyet tarafsız pasaport verilen ilk grup insan arasında yer alıyordu.

"Aşağıdaki [eski Twitter] ayında Baena yazdı: "Ben cinsiyet dışı bir kişiyim, kendimi bir kadın veya erkek olarak görmek istemiyorum. Bu bir kimlik, benim ve benim için, hiç kimse için değil."

Baena için başkent Meksiko'da diğer LGBTQ+ aktivistleri tarafından bir anma töreni düzenlendi.

Reuters haber ajansına konuşan bir kişi, "Biz Ociel'den miras aldığımız bir mücadele var. Ociel'in ölümünü boşa geçirmemeli ve Ociel'in bize bıraktığı mirası sürdürmeliyiz" dedi.

Meksika'nın Yüksek Mahkemesi eski başkanı Arturo Zaldivar, sosyal medyada yargıcın ölümünden derin üzüntü duyduğunu yazdı.

"Toplumsal cinsiyet eşitliği ve LGBTI+ bireylerin hakları için güçlü bir ses kaybettik," dedi.