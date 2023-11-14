Haber: Mert Osman Erman

31 yaşındaki Rita Roberts'ın ailesi, Interpol tarafından paylaşılan bir BBC raporundaki özgün dövmesini fark etti.

Genç kadının ailesiyle en son Mayıs 1992'de bir kartpostal aracılığıyla iletişim kurmuştu. Cesedi ise bir sonraki ay bulundu.

Ailesi, haberin "şok edici ve yürek paralayıcı" olduğunu belirtti.

"Ateşli, sevgi dolu ve özgür ruhlu kız kardeşimiz acımasızca alındı," dedikleri açıklamayı Interpol tarafından paylaştı. "Haberleri işlemek zor olsa da, Rita'nın başına ne geldiğini ortaya çıkarmış olmaktan inanılmaz derecede müteşekkiriz."

Güzel bir kişi

Bayan Roberts, bu yılın başlarında başlatılan bir kampanya olan "Operation Identify Me" adlı kampanya kapsamında tanımlanmaya çalışılan 22 cinayete kurban giden kadınlardan biriydi.

Bu kampanya, Interpol'ün genellikle dünya genelindeki polis güçleri arasında içsel olarak dolaştırılan, kimliği belirlenememiş cesetlere dair bilgi arayan, "black notice" adı verilen bir liste ile ilk kez kamuoyuna açıklama yapmasıyla dikkat çekti.

Çoğu kurban 15 ile 30 yaşları arasındaydı. Interpol'ün web sitesinde bulunan tam liste, kadınlarla ilgili detaylar, olası tanımlama öğelerinin fotoğrafları ve bazı durumlarda yeni yüz rekonstrüksiyonları ve vakalarla ilgili bilgiler içeriyor. Bayan Roberts, evinden Cardiff'ten 1992 yılında Belçika'nın Antwerp şehrine seyahat etmişti. 31 yaşındaki kadının cesedi, şiddetli bir şekilde öldürüldükten sonra dört ay sonra nehir kenarındaki bir ızgara karşısında bulundu.

Ailesi, "gezeni çok seven güzel bir insandı" diyerek şunları ekledi: "Odayı aydınlatma yeteneğine sahipti ve gittiği her yerde parti ruhunu taşıyordu. Umuyoruz ki şu anda nerede olursa olsun, huzur içindedir."

Interpol'ün polis hizmetleri başkanı Stephen Kavanagh, bir aile üyesinin, mayıs ayında yayımlanan bir BBC Haber makalesindeki siyah bir çiçek ve altında "R'Nick" yazan dövmeyi fark ederek onu tanıdığını söyledi.

"Rita'nın ailesinden biri, BBC aracılığıyla Identify Me kampanyasını gördü ve kaybolan aile üyelerinden birinin aslında zarar görmüş olabileceği bir fırsatın olduğunu aniden fark etti," dedi.

Dövmeyi tanıdıktan sonra aile, Belçika'daki soruşturmacılarla buluştu ve resmi olarak kimliğini tespit etti.

"Burada korkunç bir çelişki var - üzgünüz çünkü bu kadını, Rita'yı tanıyabilmişiz, gururluyuz çünkü üye ülkelerle çalışabildik, ancak aynı zamanda aile için yıkıcı bir durum çünkü onlar sevdiklerini vahşi koşullar altında kaybettiler," dedi Kavanagh.

Belçika makamları şimdi halktan, Roberts veya ölümüyle ilgili herhangi bir bilgiyi paylaşmalarını istiyor.

Kapanış getirmek

Identify Me Operasyonu Mayıs ayında başlatıldığından bu yana, polislerin, Hollanda, Belçika ve Almanya'da bulunan 22 kadınla ilgili yaklaşık 1,250 ipucu aldığını söylüyor.

Bilgiler, kurbanların olası isimleri ve kadınların giydikleri kıyafetler ve takılar hakkında potansiyel ipuçları içermektedir.

Kavanagh, polisin diğer 21 vakada da iz sürmeye devam ettiğini ve Roberts'ın tanımlanmasının "sadece başlangıç" olduğunu umduklarını belirtti.

Kampanya, 1999'da Amsterdam'ın dışında bir nehirde bulunan bir çöp konteynerinde bulunan bir kadının kimliğini belirlemekte zorlanan Hollanda polisi tarafından başlatıldı.

Diğer vakalar arasında Almanya'da bir yelken kulübünde bir halıya sarılı ve ip ile bağlı bulunan bir kadının cesedinin bulunması yer alıyor.

Kavanagh, "Bu kadınların her biri, aileleri, arkadaşları, partnerleri, hedefleri olan bireylerdi. Ve hepsi vahşi koşullarda zarar gördüler," dedi.

"Global olarak polis olarak şimdi bir fırsatımız var; onları tanımlamaya ve kapanış getirmeye çalışabiliriz."