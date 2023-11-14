Haber: Damla Oya Erman

M.Ö. 2. yüzyılda kurulan Claternae, Via Emilia üzerinde Bononia ve Forum Cornelii kolonileri arasında stratejik bir konumda yer almaktaydı. Araştırmalar, kentteki forum, heykeller, hamamlar, sokaklar ve renkli mermerlerle süslenmiş ev kalıntıları gibi birçok önemli yapıyı ortaya çıkardı.

İtalya Kültür Devlet Sekreteri Lucia Borgonzoni, "Bugüne kadar ortaya çıkan kalıntıların miktarı ve önemi göz önüne alındığında, Claternae'nin kuzeyin Pompeii'si olabileceğini söyleyebiliriz," dedi.

Yapılan en son kazılarda, arkeologlar özellikle gümüş ve bronzdan oluşan 3.000'den fazla Roma sikkesi buldular. Bu sikkeler arasında M.Ö. 97 tarihli Cumhuriyet dönemine ait nadir bir gümüş sikke de yer alıyor. Bu sikke, yakın zamanda keşfedilen tiyatro kompleksi koridorlarında bulundu.

Araştırmacılar, yeni buluntuların Claternae'nin sadece Roma dünyasında bir geçiş kasabası olmadığını, aksine doğrudan Roma ile ticaret yapan bir merkez olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Bologna Süperintendanı Francesca Tomba, "Alanın büyük bir bölümü hala keşfedilmemiş durumda. Şu ana kadar kazılan 18 hektarlık alan, Roma kentinin tamamının sadece onda birine tekabül ediyor," diyor.

Bu yeni keşif, Claternae'nin tarih öncesi dönemden Roma İmparatorluğu'nun çöküşüne kadar süren uzun bir geçmişe sahip olduğunu ve bölgedeki arkeolojik çalışmalar için önemli bir potansiyele işaret ettiğini gösteriyor.