Haber: Mert Osman Erman

İddiaya göre 20'lerinde ve 30'larında oldukları söylenen iki kişi, yerel saatle yaklaşık 14:15'te (GMT 05:15) rehin alındı.

Bu kişilerden biri, muhtemelen bir postane çalışanı olduğu düşünülen, daha sonra serbest bırakıldı.

Silahlı saldırganın nedeni belirsizdir. Aynı zamanda saldırganın, yakındaki Toda Chuo Genel Hastanesi'nde Salı günü daha önce silahlı saldırıya karıştığı şüphelenilmektedir.

Bu saldırıda, muhtemelen bir doktor ve yaşlı bir hasta olarak tanımlanan iki kişi yerel saatle yaklaşık 13:00'te yaralandı. Yaralanmalarının hayati tehlike oluşturmadığı düşünülmektedir.

Videolar, bir silah taşıyan bir erkeğin postane girişinde durduğunu gösteriyor. Postane, hastaneden yaklaşık 2.5 km (1.5 mil) uzaklıktadır.

İsimsiz polis kaynaklarına dayanarak, postanedeki rehinecinin aynı zamanda hastane saldırısının şüphelisi olduğunu bildiren Japon medyası, şüphelinin hastaneden motosikletle kaçtığını belirtti.

Görüntüler, Warabi'deki postaneyi çevreleyen polis ve ambulansları gösteriyor.

Daha sonra genç bir kadının binadan çıktığı ve polis tarafından uzaklaştırıldığı görüldü.

Yoğun konut mahallesinin çevresinde bulunanlar, yerlerinde kalmaları söylendi. Yakındaki bir okula çocukları evlerine götürmek için otobüsler gönderildi.

Japonya'da silahlı saldırılar nadirdir. Ülkede sıkı silah sahipliği kuralları bulunmakta olup sivil kişilere yalnızca av tüfekleri ve hava tabancaları sahibi olma izni verilmektedir.

Sahipler sıkı bir sınavdan ve zihinsel sağlık testlerinden geçmek zorundadır.