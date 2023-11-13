Haber: Mert Osman Erman

Gece yarısından bu yana Reykjanes Yarımadası'nda 500'den fazla deprem yaşandı, ancak son iki gündeki depremlerden daha hafif oldular.

Ancak uzmanlar, yarımada altında 15 kilometrelik (9 mil) bir lav akışının hâlâ aktif olduğunu ve şu anda tahliye edilen Grindavik kasabasını tehdit ettiğini vurguluyor.

Çoğu sarsıntı bu bölgede meydana geldi ve yüzlerce kişi kaçtı.

Zemin çökmesi bölgede çatlaklara neden olduğundan kasaba yollarında çatlaklar oluştu.

Grindavik, Keflavik Uluslararası Havalimanı'nın sadece 15 km güneyinde, ancak uçuşlar hala normal şekilde varış ve kalkış yapıyor.

Yolcular, İzlanda'nın 2010 Nisan'ında Eyjafjallajokull yanardağı patladığında yaşanan aksaklıkların tekrarlanmasından endişe ediyor.

Oluşan kül bulutu, Avrupa havacılık endüstrisine bir hafta boyunca kaosa neden olmuş, 50.000'den fazla uçuş iptal edilmişti.

Ancak şimdiye kadar benzer bir hava kirliliği meydana gelmedi. Grindavik'ten ayrılmak zorunda kalan bir adam, evini bir daha görememe korkusu taşıdığını söyledi.

29 yaşındaki müzik bestecisi Gisli Gunnarsson, kasabada doğup büyüdüğünü söylediği PA haber ajansına durumun "karanlık" olduğunu belirtti.

Ziyarette olan İskoçya'dan sevgilisi Caitlin McLean, Mö Günarsson'un evinde eşyaların ve aydınlatma armatürlerinin cuma günü şiddetle sallandığı anı yakalamış.

"Yaklaşık cuma günü saat dört civarında [depremler] sürekli hale geldi. Saatlerce sürekli büyük sarsıntılar yaşandı," dedi Mö Günarsson.

"Öncelikle, belki de kasabanızı bir daha asla görmeme olasılığı, bu zor.

"Hepimiz [Grindavik'ten] hızla kaçtık, birkaç saat içinde, o zaman evimizi belki de bir daha görmeme olasılığını gerçekten düşünmedik, bu yüzden bu zor oldu."

Yakın zamanda Fagradalsfjall volkanı çevresinde binlerce sarsıntı kaydedildi.

Bu sarsıntılar Reykjanes Yarımadası'nda yoğunlaştı ve 2021 patlamasından önce 800 yıl boyunca volkanik faaliyete kapalı kalmıştı.

İzlanda olağanüstü hal ilan etti, İzlanda Meteoroloji Ofisi ise patlama riskinin önemli olduğunu belirtti.

İzlanda Üniversitesi volkanoloji profesörü Thor Thordason, magmanın artık yüzeyin 800 metre altında olduğunu ve bir patlamanın yakın olduğunu belirtti.

"Ne yazık ki, muhtemel patlama bölgesi Grindavik kasabasının sınırları içinde gibi görünüyor," dedi.