İstanbul

İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde düzenlenen imza töreninde, 5G ile bağlantı sağlanan yüzde 100 elektrikli otonom araç test edildi.

Kampüs içerisinde hizmet veren otobüs, şoförsüz sürüldü. Yoldaki yayaları algılayarak otomatik fren yapan otobüs, yaya geçitlerinde durarak öğrencilere yol verdi.

İmza töreninde konuşan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, hayata geçirdikleri projelerle geniş bir yelpazede yenilikçi adımları atmayı hedeflediklerini aktardı.

Gerçekleştirilen işbirliğinin yeni nesil iletişim teknolojilerinin sadece teoride değil, pratikte de ne kadar güçlü ve dönüştürücü olabileceğini ortaya koyan ortaklıklardan bir tanesi olduğunu kaydeden Koç, şunları söyledi:

"Üniversitemize özel olarak kurulumunu yaptığımız 5G test altyapısı öncelikle yüksek veri hızı, düşük gecikme süreleri, geniş bağlantı kapasitesi sağlıyor. Hep birlikte bu projelerin çıktılarını değerlendirme ve deneyimleme fırsatı bulacağız. 5G'nin öne çıkan güzellerinden biri de hepimiz de çok malum olduğu otonom araçlar. Biz de bu işbirliğinin ilk somut adımlarından biri olan otonom otobüsümüzü sizlerle birlikte deneyimleyeceğiz. Hedefimiz, otonom otobüste hem mevcut sensör veri aktarımı 5G şebekesi üzerine almak hem de İTÜ kampüsü içerisinde kurduğumuz sağlıklı bir uzaktan sürüş yapabilmek. Şoför artık otobüste oturmayacak. Otonom otobüs 5G test altyapısından faydalanacak ilk proje olacak. Ama arkasından birçok proje daha gelecek."

Gelecek yıllarda da benzer AR-GE projeleriyle birçok yeniliğe imza atacaklarını dile getiren Koç, yerli ekosistemi genişletmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın da 5G ile yüksek veri hızı ve düşük gecikme süresinin yanı sıra farklı kullanım senaryoları ve AR-GE faaliyetlerinin yürütülebilmesi için 5G bazlı bağımsız bir şebeke oluşturduklarını ifade etti.

Yalçın, "Görüntü ve ses tabanlı analitik senaryolar mobilite ve sürdürülebilirlik gibi pek çok alanda geliştirmeler yapacak yetenekler için dinamik ve etkileşimli bir platform oluşturduğumuza inanıyorum. Ericsson'u sadece bir ortak olarak değil aynı zamanda öncü fikirlerin destekleyicisi olarak görmelerini arzu ederim. Bilgi birikimimizi, deneyimimizi ve kaynaklarımızı paylaşarak projelerimiz yeni boyutlara taşımalarına olanak sağlamak için buradayız. Bu yenilikçi sonuçların yalnızca Türkiye'de teknolojinin geleceğini şekillendirmekle kalmayıp uluslararası ölçekte yankı uyandıran sürdürülebilir ve dinamik ve bir bilgi ve iletişim teknoloji sektörüne katkıda bulunacaktır." şeklinde konuştu.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise İTÜ olarak dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Koyuncu, "5G alanında gerçekleştirdiğimiz bu katılım ile birlikte sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti gibi yarınların dijital koşullarını belirleyecek olan teknolojilerin gelişimine katkı sağlama fırsatı yakalayacağız. Bunların yanı sıra 5G teknoloji kampüsü projemiz ulaşım ve taşımacılık sektörünün yarınlarını şekillendirecek olan otonom araç teknolojilerine yönelik çabalarımıza da büyük katkı sağlayacak. Otonom taşımacılık ve 5G teknolojisini buluşturan bu öncü proje, güvenli ve verimli bir yolculuk deneyimi sunuyor. Ayrıca 5G'nin otobüslerle iletişimi veya farklı otonom araçlarla iletişimi, çevresel algılama sistemlerinin daha etkin çalışmasını sağlayarak güvenliği artırıyor." diye konuştu.