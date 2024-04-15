Litres Şirketler Grubundan yapılan açıklamaya göre, Okurlar, "litres-tr.com" web sitesinin yanında iOS ve Android uygulamasıyla ücretsiz eserler de dahil olmak üzere 3 binden fazla Türkçe elektronik ve sesli kitaba ulaşabilecek.

Türkçe, Rusça, Azerice ve diğer dillerdeki kitapların da dahil olduğu geniş bir katalog sunan Litres, 2024 sonuna kadar ürün yelpazesini 10 bin e-kitap ve sesli kitaba çıkarmayı hedefliyor.

Can Yayınları, Notos Kitap, İthaki Yayınları, Maya Kitap ve Altın Kitaplar'ın arasında olduğu 15 ulusal yayıneviyle sözleşme imzalayan Litres'de satın alınan kitaplardan oluşan kütüphane oluşturma ve sürdürme, yer imleri bırakma, sevilen alıntıları kişisel koleksiyona kaydetme, giriş parçasını okuma veya dinleme özelliği yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Litres Şirketler Grubu Genel Müdürü Sergei Anuryev, son iki yıldır Türk dil grubu ülkelerinde aktif gelişme kaydettiklerini belirterek, şunları aktardı:

"Azerbaycan ve Özbekistan'da çalışmaya başladıktan sonra bu bölgelerdeki en büyük elektronik ve sesli kitap kataloglarını topladık. Türkiye pazarı bizim için son lansmanlar arasında, en büyüğü konumuna yerleşti. Tahminlerimize göre önümüzdeki 3-5 yıl içinde Türkiye'deki dijital kitap pazarının kapasitesi yıllık 50-60 milyon doların üzerine çıkabilir. Bu süreci her şeyden önce kağıt kitap pazarında temsil edilen 200'den fazla yayınevi ile kolaylaştırıyoruz. Türkiye, dünya pazarındaki yeni eser sayısı ve yerel yazar sayısı açısından 6. sırada yer alıyor. Bu kitaplar dünyanın her yerinde okunuyor ve dinleniliyor. Ülkenin kitap pazarının nasıl geliştiğini görüyoruz. Satışların yüzde 30'u halihazırda dijitalleşmeye hazır yayınevlerinin web sitelerinden geliyor. Bu nedenle Türkiye'de işimizi geliştirme potansiyelini dikkate alıyoruz."

Altın Kitaplar Yayınevi Satış Müdürü Batuhan Mestav ise Türkiye'de kitapların dijitalleşmesinin uzun süredir devam ettiğini belirterek, "2010'lu yılların başında pazara giren ve dijital kitaplara yatırım yapan firmaların çabaları, yayıncılardan destek gelmemesi nedeniyle boşa gitti. Ancak sesli kitapların hızla gelişmesi dijital kitap içeriğine ilgiyi yeniden artırdı. Ayrıca eğitim kurumlarının bu ürünlere ilgisinin artması, yayıncılar için e-kitap ve sesli kitapları her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Litres'in Türkçe konuşulan bir ülkede faaliyet göstermesi, iş birliği için rahat koşullar sunması ve servis uzmanlarının yardımı, çalışmalarımızı olumlu yönde ilerletti. Şimdi Litres'te kurgu ve kurgu dışı, yerli, yabancı ve çocuk edebiyatı dahil olmak üzere, çeşitli türlerde yaklaşık 300 esere yer vermeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.