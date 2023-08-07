Haber: Beyza Betül Cihan

Şehrin kalabalığından uzaklaşıp doğanın tadını çıkarmak isteyenler için ideal olan bu bölgeler, hem dinlenme hem de macera dolu anlar yaşama fırsatı sunuyor. İşte İstanbul'a yakın en güzel kamp yapılacak yerler:

1. Ağva İstanbul'a yaklaşık 2 saatlik bir mesafede bulunan Ağva, doğal güzellikleri ve temiz plajları ile ünlü bir beldedir. Burada çadır kurarak ormanın içinde veya deniz kıyısında unutulmaz bir kamp deneyimi yaşayabilirsiniz.

2. Şile Şile, İstanbul'un doğu yakasında yer alır ve güzel kumsalları, temiz denizi ve doğal güzellikleri ile bilinir. Şile'nin çevresindeki kamp alanları, doğa tutkunları için mükemmel bir tercihtir.

3. Polonezköy Polonezköy, İstanbul'a yaklaşık 1 saatlik mesafede bulunan doğal güzellikleri ile ünlü bir bölgedir. Burada orman içinde kamp yapabilir, doğa yürüyüşleri yapabilir ve temiz havanın tadını çıkarabilirsiniz.

4. Kilyos Kilyos, İstanbul'un kuzeyinde yer alan ve denize kıyısı olan bir beldedir. Burada sahilde çadır kurarak deniz kenarında kamp yapma imkanı bulabilirsiniz.

5. Sapanca İstanbul'a yaklaşık 2 saatlik mesafede bulunan Sapanca, göl manzarası ve doğal güzellikleri ile ünlüdür. Göl kenarındaki kamp alanlarında hem dinlenebilir hem de doğa ile iç içe vakit geçirebilirsiniz.

6. İğneada İstanbul'a yaklaşık 3 saatlik mesafede bulunan İğneada, Kırklareli iline bağlı doğal güzellikleri ile ünlü bir bölgedir. Burada deniz kenarındaki orman alanlarında kamp yaparak hem deniz hem de doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

7. Riva Riva, İstanbul'a yaklaşık 1 saatlik mesafede bulunan doğal güzellikleri ile bilinen bir beldedir. Burada çadır kurarak ormanda kamp yapabilir, deniz kenarındaki plajlarda zaman geçirebilirsiniz.