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BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

BUDO ve İDO'da sefer iptalleri yapıldı...

BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

BUDO ve İDO'da sefer iptalleri yapıldı...

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:24
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BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

BURSA,(DHA)

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)Ü

İDO:

07:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:30 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

09:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

10:30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy

11:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

12:30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy

18:45 - Bostancı-Yenikapı-Bandırma

DHA

Anahtar Kelimeler:
BUDOİDO
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