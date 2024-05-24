Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin, Eriha kentinde Filistinli bedevi topluluğuna saldırdığını belirtti.

Melihat, sabah saatlerinde topluluğun etrafını 3 koldan çeviren gaspçıların, bir Filistinliye ait 25 koyunu çaldığını ifade etti.

Başkan, duruma tepki göstermeye çalışan Filistinlilerin, İsrailliler tarafından kurulmuş çeşitli tuzaklarla karşılaştığını aktardı.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile buraları gasp eden İsraillilerin saldırılarında 517 Filistinli hayatını kaybetti.