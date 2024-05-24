Lindmeier, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'daki sağlık sisteminin, özellikle ulaşılması zor bölgelerde sağlık tesislerinin tahrip edilmesi, yağmalanması veya personel ve malzeme sıkıntısıyla boğuşması nedeniyle çöktüğünü kaydeden Lindmeier, "Sudan'daki sağlık tesislerinin sadece yüzde 20 ila 30'u minimum düzeyde hizmet verebiliyor. Ülkedeki tıbbi malzemeler ihtiyacın yalnızca yüzde 25'ini karşılıyor." dedi.

DSÖ'nün El Cezire eyaletindeki deposuna Aralık 2023'ten bu yana erişemediğine işaret eden Lindmeier, Darfur gibi bazı eyaletlere geçen yıl tıbbi malzeme ulaştırılamadığını belirtti.

Lindmeier, "Diyabet, hipertansiyon, kanser veya böbrek yetmezliği olan kişiler tedavi eksikliği nedeniyle komplikasyonlar yaşayabilir veya hayatını kaybedebilir. Sudan'da 1,3 milyondan fazla sıtma, 11 bin kolera vakası, 4 bin 600'den fazla kızamık ve yaklaşık 8 bin 500 dang humması vakasıyla salgınlar artıyor. Sıtma, kızamık, dang humması ve hepatit E salgınları komşu ülke Çad'da da yayılıyor." diye konuştu.

DSÖ'nün sağlık hizmetlerinin doğrudan destek ve acil durum malzemelerinin teslimatı yoluyla 2,5 milyona yakın Sudanlıya ulaştığını bildiren Lindmeier, gezici kliniklerde yaklaşık 50 bin kişinin tedavi olduğunu söyledi.