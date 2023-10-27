İsrail ordusu Gazze’ye yeni bir "nokta operasyonu" düzenlediğini duyurdu

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, kara güçlerinin Gazze’nin orta bölgesine düzenlediği nokta operasyonuna savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) da destek verdiği ifade edildi.

Operasyon sırasında, hava araçları ve topçu birliklerinin Şücaiyye bölgesi başta olmak üzere Gazze’nin genelinde Hamas’ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu öne sürülen bölgeleri vurduğu aktarıldı.

Kara güçlerinin nokta operasyonun ardından Gazze’den İsrail topraklarına geri döndüğü ve askerlerden yaralanan olmadığı kaydedildi.

İsrail ordusu dün de Gazze’nin kuzeyine tanklarla nokta operasyonu düzenlediğini duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 110 Filistinlinin öldüğünü, 1900 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi öldürdü

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail askerleri gece buldozerler ve çok sayıda askeri araçla Cenin kentine baskın düzenledi. Baskınla eşzamanlı olarak İsrail uçakları Cenin semalarında uçuş gerçekleştirdi.

İsrail askerleri ile baskına tepki gösteren Filistin direniş grupları arasında çatışmalar çıktı.

Yerel kaynaklar İsrail ordusuna bağlı askerlerin, Batı Şeria'nın Nablus ve Kalkilya kentlerine de baskınlar düzenlediğini belirtti. Baskın sırasında İsrail askerleri ile Filistinler arasında çatışmalar yaşandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerlerinin gerçek mermi ile ateş açtığı Cenin'de Abdullah Besam Ebul Heyca, Eyser Muhammed el-Amir, Cevad et-Turki ve Kalkilya'da Kassam Abdulhafız Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynakları baskınlarda 12 Filistinlinin de yaralandığını duyurdu.

Gazze'de yaşanan çatışmalarla eş zamanlı olarak Batı Şeria'da da Filistinlilerle İsrail askerleri arasında artan dozda bir gerilim yaşanıyor. İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı kentlerine baskınlar düzenleyip Filistinlileri gözaltına alıyor.

İslam İşbirliği Teşkilatından Gazze için acilen "maksimum yardım" çağrısı

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşi saldırısı sonucu binlerce şehit ve yaralının olduğu, yüzlerce binanın yıkıldığı, altyapının tahrip edildiği, su ve elektriğin kesildiği, yakıt ve ilacın tükendiği, rastgele saldırılar nedeniyle Filistinlilerin yerlerinden edildiği" belirtildi.

İİT üyesi ülkelerin, Filistin halkının direnişinin desteklenmesi, gıda, tıbbi malzeme ve ayni yardımların sağlanması konusunda önemli bir görev üstlendiği ifade edilen açıklamada, bu ülkelerin Filistin halkıyla dayanışmasını sürdürmesi temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, İİT üyesi ülkeler, İİT'ye bağlı kuruluşlar ve İslam dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarından, İsrail'in Gazze'de savunmasız sivillere saldırıları sonucu yaşanan insani felaketin hafifletilmesi için "acilen mümkün olan maksimum yardımın yapılması" istendi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 110 Filistinlinin öldüğünü, 1900 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde gıda ve içme suyu konusunda ciddi kriz yaşanırken halk temiz olmayan suları tüketmek zorunda kalıyor.

İsrail'in ayrıca hastaneleri hedef alması ve kısıtlamaları dolayısıyla da hastanelerin önemli bir kısmı hizmet dışı kalırken, geriye kalan diğer hastanelerde hastalara ve yaralılara sağlık hizmeti vermek için gerekli ilaç ve tıbbi ekipman krizi yaşanıyor.