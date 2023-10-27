FTX müşterilerinin 8 milyar dolardan fazla parasının kaybolduğu, eski CEO'nun da bunu örtbas ederek FTX yatırımcılarını dolandırdığı iddia edilen dava, New York'taki Manhattan federal mahkemesinde görülmeye devam ediyor.

Davada Bankman-Fried'ın avukatları, 12 gün süren savcılık ifadesinin ardından bugün savunmalarını yapmaya başlarken, savunma makamının iki tanığının ifadeleri alındı.

Yargıç Lewis Kaplan, verilen öğle molasının ardından jüri üyelerini evlerine gönderdi.

Bankman-Fried, jürinin mahkeme salonunda bulunmadığı sırada verdiği ifadede, "Slack" ve "Signal" gibi şifreli mesajlaşma platformlarını kullandığını ancak bunların FTX'in avukatlar tarafından hazırlanan politikalarına uygun olduğuna inandığını söyledi.

Savcılar, Bankman-Fried'ın çalışanları izlerini gizlemek için bu tür platformları kullanmaya teşvik ettiği iddiasında bulunmuştu.

Bankman-Fried ayrıca, şirketin hizmet şartlarına dayanarak Alameda'nın "birçok durumda" FTX'ten borç almasına izin verildiğine inandığını belirtti.

FTX'in önemli kararlarına avukatların dahil olduğunu anlatan Bankman-Fried, kredilerin de avukatlar tarafından yapılandırıldığını kaydetti.

Savcılar tarafından çapraz sorguya da tabi tutulan Bankman-Fried, Alameda'nın FTX müşteri paralarını harcamasıyla ilgili avukatlarla görüşüp görüşmediğine ilişkin soruya, "tam olarak hatırlamadığı" cevabını verdi.

Eski çalışma arkadaşları savcılarla iş birliğine gitmişti

Kripto para borsası FTX, Kasım 2022'de iflas etmiş, şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried'ın da istifa ettiği açıklanmıştı.

Bankman-Fried, aralık ayında ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı. ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Kendisine yöneltilen "dolandırıcılık" suçlamalarını reddeden Bankman-Fried, hatalar yaptığını ancak hiçbir zaman fon çalmayı amaçlamadığını öne sürmüştü.

Bankman-Fried'ın kefaleti, ağustos ayında tanıkları etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle iptal edilmiş, eski CEO Brooklyn'deki bir cezaevine gönderilmişti.

Eski CEO'nun aleyhindeki ceza davalarından ilki kapsamında 3 Ekim'de jüri seçimine başlanmıştı. Davada ifadelerini veren FTX'e bağlı Alameda Research şirketinin eski Üst Yöneticisi Caroline Ellison, FTX'in eski yöneticilerinden Nishad Singh ve kripto borsasının kurucu ortağı Gary Wang, dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmişti.

Savcılarla iş birliğine giden söz konusu tanıklar, "müşteri fonlarının kötüye kullanılması" kapsamındaki kararları veren kişi olarak Bankman-Fried'a işaret etmişti.

Savunma yapan Bankman-Fried'ın avukatları, eski CEO'nun "Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu"nu tedavi etmek için ihtiyaç duyduğu ilaca tam dozda erişiminin sağlanmasını istemişti.

Avukatlar ayrıca, suçunu ve savcılarla iş birliği yapmayı kabul eden Bankman-Fried'ın üç eski çalışma arkadaşının, hafif cezalar alma umuduyla ifadelerini Bankman-Fried'ı suçlayacak şekilde uyarladıklarını söylemişti.

İkinci davanın gelecek yıl görülmesi planlanıyor

Eski CEO'nun elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama da dahil 7 suçlamayla karşı karşıya bulunduğu davanın yaklaşık 6 hafta sürmesi bekleniyor.

Bankman-Fried'ın FTX'in Bahamalar'daki genel merkezinden ABD'ye iade edilmesinin ardından getirilen ek suçlamaları ele alacak ikinci bir ceza davasının ise Mart 2024'te yapılması planlanıyor.