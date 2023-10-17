İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Filistinli gazeteci Muhammed Baluşe'nin Gazze'nin kuzey kesiminde Es-Saftavi bölgesinde yer alan evine saldırı düzenledi.
Saldırıda, "Filistin el-Yevm" kanalı muhabiri Baluşe'nin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 13'e yükseldi.
- İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.