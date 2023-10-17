Biden, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından bugün yayımlanan yıllık nefret suçlarına ilişkin istatistiklerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

ABD'de antisemitik nefret suçlarının 2021'den 2022'ye yüzde 25 arttığını kaydeden Biden, Yahudi karşıtlığının, kayda geçen tüm din temelli nefret suçlarının yarısından fazlasını oluşturduğuna dikkati çekti.

Biden, Müslüman Amerikalılar ve Afrikalı Amerikalıların da nefret suçundan en fazla mağdur olanlar arasında yer aldığına işaret ederek, "Bu veriler, nefretin asla kaybolmadığını, yalnızca gizlendiğini hatırlatıyor." vurgusunda bulundu.

Hamas'ın İsrail'e saldırılarının ardından ülke içinde şiddetten endişe duyan Amerikalılara "Sizleri anlıyoruz." ifadesini kullanan Biden, şöyle devam etti:

"İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ve Adalet Bakanı Merrick Garland dahil, ekibimin üyelerinden, bu süre zarfında Yahudi, Müslüman, Arap Amerikalı veya diğer topluluklara zarar verebilecek her türlü tehdidin önlenmesine ve engellenmesine öncelik vermelerini istedim. Yönetimim Antisemitizm ve İslamofobi ile mücadeleye devam edecek."

Biden, Asyalı Amerikalılara karşı nefretle mücadele kapsamında imzaladıkları yasa kapsamında bu topluluğa yönelik nefret suçlarının yüzde 38 düştüğünü belirterek, "Ancak konu nefretle beslenen şiddete son vermek olduğunda yapılacak daha çok şey var." mesajını paylaştı.

Nefretin ve bağnazlığın her türüne karşı birlikte ses yükseltmek gerektiğini kaydeden Biden, "Tüm Amerikalılar hayatlarını onurlu, saygılı ve güvenli bir şekilde yaşamayı hak ediyor." ifadesini kullandı.