İsrail ordusunun Gazzelilerden güneye gitmelerini istemeleri üzerine ailesiyle birlikte göç yoluna düşen Rantisi 10 Kasım 2023'te Netzarim ekseninde İsrail askerleri tarafından alıkonuldu. İsrail basınında 18 Haziran'da çıkan haberlerde ise Rantisi'nin alıkonulduktan bir hafta sonra İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) bağlı bir soruşturma merkezinde öldüğü iddia edildi.

Başlarından geçenleri AA muhabirine anlatan acılı aile, doktor Rantisi'nin hangi koşullar altında sorguya çekildiğini, ölümünün soruşturulmasını ve eğer öldüyse de doktorun naaşını teslim almayı istediğini belirtti.

Yeşil önlükle hastaneden ayrıldı

İsrail ordusunun zorlamasıyla Gazze'nin kuzeyinden güneye doğru göç etmeye karar verdiklerini kaydeden Rantisi'nin eşi Rende Misbah el-Hems, "Evden çıktığımızda eşim, Gazze kentinde yer alan Hasta Dostları Hastanesinde ameliyattaydı, üzerinde yeşil önlükle hastaneden çıktı, önlüğü kanlar içindeydi." dedi.

Eşi, kendisi, üç çocukları, kayınvalidesi ve görümcesiyle güneye doğru yola çıktıklarını aktaran Hems, Netzarim'e geldiklerinde İsrail askerlerinden gördükleri kötü muameleyi, "Çok kalabalıktık, belki de 30 bin kişi göç ediyordu. Durun dediler, durduk ve bizi kameralarla çekmeye başladılar. Sonra yeşil önlüklü sen bize doğru gel dediler, gitti, dizlerinin üstüne çök dediler, çöktü, o esnada biz şok geçirmiş gibiydik. Onu istediklerine inanamadık." şeklinde anlattı.

Eşinin askerler tarafından alıkonmasının ardından ondan haber almaya çalıştıklarını arkadan gelenlere sorduklarını ama net bir bilgi alamadıklarını aktaran Hems, "Yürümeye devam ettik ve Nusayrat'a yaklaştığımızda kontrol noktasına saldırı oldu dediler. Eşin belki o saldırıda ölmüş ya da yaralanmıştır dediler. Bütün ambulanslar Aksa Şehitleri Hastanesine gitti dedikleri için oraya gittim, sordum, aradığım vasıflarda kimsenin hastaneye getirilmediğini söylediler." diye konuştu.

8 ay süren bekleyiş

"Refah'a ulaştıktan sonra asıl sıkıntılarımız başladı. Babasız, eşsiz, kardeşsiz kaldık. O (Rantisi) bizim için her şeydi. Yokluk yolculuğumuz böylece başlamış oldu. Her gün bir umutla beklemeye başladık." diyen Hems, Kızılhaç'a ve yetkili makamlara başvurduklarını ancak 8 ay boyunca hiçbirinden bilgi alamadıklarını söyledi.

Hems, "Kimi şehit oldu diyor, kimi bilmiyoruz diyor. Alıkonulduktan 1 hafta sonra Şabak'ın sorgusu sırasında öldü diyorlar. Kalp krizi geçirdi diyorlar oysa ki eşimin hiçbir rahatsızlığı yoktu. 53 yaşındaydı ama sağlıklıydı." diyerek eşinin ölümü üzerindeki sır perdesinin aralanmasını istedi.

Bütün dünyaya ve insan hakları örgütlerine seslenen Hems, "Eşim öldü mü, başına ne geldi, sorgu altındayken hangi koşullardaydı, alıkonulduktan 1 hafta sonra öldüyse nasıl öldü, bunu araştırsınlar. 8 aydır bana kimse bilgi vermedi, 8 ay sonra çıkıp öldü diyorlar. Her esir grubu salıverildiğinde bunlarla beraber belki o da salıverilir dedim ve 8 ay bekledim." diye konuştu.

İsrail sağlık çalışanlarını hedef alıyor

İsrail'in özellikle sağlık çalışanlarını hedef aldığına dikkati çeken Hems, "Tek bir soru sormak istiyorum. Onları neden cezalandırıyorlar. Sağlık çalışanları ne yaptı da bu şekilde cezalandırılıyor. İsrail neden toplumun bu kesimini kontrol altına almak istiyor biri bize anlatsın. Bizim şu an bu insanlara ihtiyacımız var. Bu insanlar doktor olabilmek ve ülkelerine faydalı olabilmek için her türlü imkanı seferber etti." dedi.

Hems, eğer öldüyse eşinin naaşını teslim almayı, ölmediyse de acilen geri dönmesini istediğini belirtti.

Doktor Rantisi'nin kızkardeşi Hena Muhammed er-Rantisi de 8 aydır abisinden haber almaya çalıştıklarını, serbest bırakılan esirlere sorduklarını ama net bilgi alamadıklarını, ölüm haberini ise İsrail basınından öğrendiklerini dile getirdi.

İsrail'in şu ana kadar yüzlerce sağlık çalışanını öldürdüğünü kaydeden Rantisi, Gazze'nin savaş ortamında bu doktorlara çok ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Rantisi, ağabeyinin, sorgu merkezinde içinde bulunduğu koşulların ve neden vefat ettiğinin soruşturulmasını ve onu İslami usullere göre defnetmek için de naaşını teslim almayı istediklerini sözlerine ekledi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, İsrail'in saldırılarında saldırılarda şu ana kadar 499 sağlık çalışanı öldü.